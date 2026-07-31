Доступу до епіцентру події поки немає: мер Хмельницького повідомив перші деталі про вибухи

На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, після якої пролунало кілька вибухів і почалася детонація. Унаслідок цього пошкоджено житлові та комунальні будівлі, а територію можливого розльоту уламків оточили.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі 24 Каналу розповів, що доступу до епіцентру події поки немає, тому остаточну інформацію ще збирають. Він також повідомив про ситуацію в зоні ураження, евакуацію мешканців і стан атмосферного повітря.

До епіцентру вибухів поки немає доступу

Надзвичайна ситуація сталася на полігоні однієї з військових частин поза межами Хмельницького, де пролунало кілька вибухів і почалася детонація. У житлових будинках пошкоджено дахи, вікна та двері, а в комунальних спорудах також частково обвалилися стелі, однак повний масштаб руйнувань ще встановлюють.

До епіцентру цієї надзвичайної ситуації доступу поки немає. Усі служби перебувають на місці, а зона можливого розльоту оточена,

– повідомив Симчишин.

Частина приватної житлової забудови потрапила до досить великої небезпечної зони, де поліція вже провела оповіщення. Людей там наразі немає, а вибухотехніки зможуть розпочати пошук уламків та інших небезпечних елементів лише після того, як ситуація дозволить зайти на територію.

Роботи попереду ще на добрий шмат часу. Зрозуміло, що до епіцентру нікого не пускають, тому детальнішої інформації зараз бути не може,

– наголосив міський голова.

Станом на 14:00 інформації про загиблих не було, проте її ще не називали остаточною через відсутність доступу до епіцентру. Великі вибухи на той момент уже припинилися, а ситуація поблизу полігону стала спокійнішою.

Мешканцям допоможуть відновити пошкоджене житло

Жителі приватних будинків, які опинилися в небезпечній зоні, залишили свої оселі одразу після першого вибуху. Повітряної тривоги чи повідомлень про можливий удар у цей момент не було, тому надзвичайна подія застала людей зненацька.

Було мирне, спокійне життя, і тут сталася така надзвичайна ситуація, яка, звичайно, посіяла паніку,

– розповів міський голова.

У громаді вже відкрили пункти, куди мешканці можуть повідомляти про пошкоджене майно, і вони працюватимуть також у суботу. Після отримання доступу до території фахівці зафіксують руйнування, а людям надаватимуть будівельні матеріали або матеріальну допомогу на придбання вікон, дверей і ремонт дахів, також можуть застосовувати програму "єВідновлення".

Найбільше ми переживаємо, щоб інформація про відсутність загиблих такою і залишилася. Це найголовніше, про що зараз думаємо,

– наголосив Симчишин.

Стан атмосферного повітря у Хмельницькому залишається задовільним. Міські станції не зафіксували небезпечних змін, пов'язаних із вибухами, а на показники більше впливає спека.

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