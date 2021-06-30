Довбик – надія: іноЗМІ пояснили сенсацію матчу Україна – Швеція

Обережний підхід та фірмовий український стиль допомогли збірній Андрія Шевченка пройти далі по сітці Євро-2020, вважають журналісти.

Вони стояли біля краю поля, плескаючи у долоні зі звуком грому в унісон з підтримкою фанатів. Українських фанатів на "Хемпден Парк" у Глазго було небагато, але їх було чутно. Андрій Шевченко, Олександр Зінченко та Артем Довбик – бог, син та надія українського футболу – на чолі формації, пише The Atletic.

Відео Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

Потік емоцій після перемоги

Якби адреналін вилився з українських тіл, він би залив той куточок святкування. Команда за кілька хвилин до цього вперше вийшла до чвертьфіналу Євро. Фанати спустилися до першого ряду, щоб подивитися на та доторкнутися до найновішого члена української футбольної команди – Артема Довбика, який забив переможний гол шведам.

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Україна святкує перемогу у матчі зі шведами / Фото 9joma

Для Зінченка, якого давно вважали золотим хлопчиком українського футболу, це було хрещення вогнем. І він теж став героєм нації в цей вечір. Шевченко не знав, що робити після фінального свистка. Він повернувся до лави запасних, чекаючи, щоб хтось ще побіг з ним святкувати.

А потім головний тренер та голкіпер Бущан кричали один на одного кілька секунд, щоб зрозуміти, чи не в трансі вони. Одні фанати, вбрані у жовте, стрибали та обіймалися. Інші – глибше втискалися у власні крісла.

Неймовірні результати ігор на виліт

Можливо, сценаристи використали всю свою уяву на 1/8 фіналу. Найбільша драма завжди розгорталася на останніх хвилинах додаткового часу. Хорвати забили два голи поспіль, щоб налякати Іспанію та перевести гру в овертайм (втім, там самі пропустили два у відповідь – 24) Швейцарці зробили це саме з чемпіонами світу французами. (які пізніше програли по пенальті – 24).

Драма також висіла над матчем на лондонському "Вемблі" між Англією та Німеччиною. Складно за всім цим було слідкувати? Матч Швеція – Україна дещо розрядив ситуацію, але до часу. Шведи – організована та функціональна команда, яка будувала свій успіх на солідному фундаменті.

Україна більше розчаровувала на цьому Євро і вийшла далі лише як остання з третіх команд. Футболісти здобули лише одну перемогу – над явним аутсайдером Північною Македонією. Можливо, відбір на груповий етап має бути жорсткішим, можливо він не відображає реальної сили команд.

Але футбол все одно візьме наші серця у міцні обійми, як він це робить вже протягом майже 20 днів. Країни, які пов'язані історією та гарними відносинами, мали виявити переможця на полі.

Зіткнення стилів

Цю гру рекламували як зіткнення двох стилів, але там було дещо більше. Шведи атакували, але українцям вдавалося довше тримати м'яч та задавати комфортний темп.

Україна була різна Спочатку створювала багато моментів з Нідерландами, хоч програла 3:2. Потім була провальною з Австрією, а з Північною Македонією не могла контролювати своє лідерство. Андрій Шевченко обирав свій склад обережно, змінивши схему з 4-3-3 на 5-3-2 та залишивши в запасі півзахисників Віталія Миколенко та Руслана Малиновського.

Зінченко, як найбільш талановитий в центрі поля, мав посилити вплив команди в нападі. Але тут його посунули на позицію лівого захисника, більш звичну для нього на клубному рівні.

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Тим часом Швеція залишилася вірною схемі 4-4-2 під час захисту, але в атаці були набагато гнучкішим та ефективними. Комбінація на правому фланзі з Мікаеля Лустіга та Себастьяна Ларсона, яким на пару 70 років, може не справляти враження. Але їхня надійність грала роль у структурі, покликаній звільнити від оборонних дій зірку Еміля Форсберга.

На протилежному, лівому фланзі, Людвіг Августінссон мав трохи більш просунуту вперед позицію, збалансовану задньою трійкою. Принаймні, вона була трійкою до червоної картки Даніельсону. Форсберг міг більш вільно пересуватися, а попереду грали Деян Кулусевскі та Александр Ісак.

Український тактичний успіх

Шведський напад грав разом та постійно змінював позиції на краю карного майданчика України. Але суть гри зводилася до одного: яка команда, кожна маючи функціональних гравців, доводитиме до них м'яч частіше? Форсберг намагався протиснутись крізь українське море.

У той час самі українці мали проблеми з передачами для Зінченка. Втім, ситуація почала змінюватися десь посередині першого тайму. Тоді гравці команди Шевченка почали оточувати шведів в центрі поля та використовувати ширину розташування своїх флангових захисників.

Розв'язка наступила на 27-ій хвилині, коли Микола Шапаренко віддав направо на Андрія Ярмоленка, який загнав круглого на дальню стійку зовнішньою стороною стопи. Замкнув передачу Олександр Зінченко, пробивши повз Робіна Ольсена. Швеція мала свої моменти і один з них реалізувала – майже "у роздягальню" забив Еміль Форсберг.

Як сказано вище, Еміль став рухатися більш централізовано з Ісаком та Кулусевскі. Його постріл за допомогою рикошету пролетів над Бущаном. Другий тайм почався з того, що Сергій Сидорчук влучив у стійку.

Червона картка змінила все

Для двох обережних команд, нічия не була чимось, що треба уникати. Але червона картка для Маркуса Даніельсона на 99-ій хвилині залишила Швецію без надії виграти без серії пенальті. Центральний захисник кинувся за м'ячем і хоча він вибив його у контакті з Бєсєдіним, імпульс змусив його врізатись прямою ногою в українця.

Натовп і телеглядачі колективно скривилися, коли камера показала вигнуту ногу Артема Бєсєдіна. Після перегляду VAR, головний арбітр вилучив Даніельсона. Артема довелося зняти, хоч він сам вийшов 10 хвилин тому.

Вилучення гравця шведів з поля / Фото Sky Sports

Однак, вирішальною виявилася наступна заміна Шевченка. Вона у дечому теж була вимушеною – Андрій Ярмоленко теж постраждав у черговому зіткненні та поступився місцем на полі іншому Артему – Довбику, гравцю "Дніпро-1". Для нього це був лише третій вихід на поле у футболці збірної.

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Попри чисельну перевагу та шість змін з обох боків, додатковий час повільно плив до серії пенальті, яка б знову зрівняла шанси команд. Тож коли Зінченко вибив м'яч далеко, мало хто очікував голу. Вдома у "Мансіті" його позиція не піддається точній оцінці. Центр захисту, фланг захисту, центр півзахисту чи атакуючий півзахисник? Ніхто не може сказати точно, все залежить від матчу та схеми від Гвардіоли.

Як взагалі Довбик потрапив у склад

Кроси бувають різними: одні націлені на партнера інші – на вільну зону, тоді сама доля вирішує епізод. Довбик опинився між Віктором Ліндельофом та Філіпом Еландером і завдав удару. Ліндельоф не зміг його заблокувати на ближній стійці, Еландер не прикрив його.

Це окрема історія, як Артем Довбик взагалі поїхав на Євро зі збірною України. Якби пандемія не знищила цивілізацію, цей нападник не знімав би футболку, показуючи всім свій GPS-трекер. Наразі, він не досяг вершин, на які сподівався, коли у 19 років отримав перший виклик до збірної.

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Це був 2016 рік, він тільки-но переїхав грати у Молдову. А вівторок 29 червня 2021 року став днем, коли він вперше відчув смак великого турніру та змагання. Його нинішній клуб "СК Дніпро-1" має свою непросту історію. Деякі фанати вважають, що він намагається переписати славні сторінки минулої команди, яка називалася просто "Дніпро".

Артем Довбик святкує свій перший гол за збірну / Фото Sport News Africa

Тоді Довбик покинув Дніпро та провів два роки у клубі "Мідтьюланн" (18 матчів, 1 гол) та рік у "Сеннер'юску" (18 матчів, 2 голи). Щоб вписати своє ім'я в історію, йому знадобилося 16 хвилин. Він став футболістом, який відправив Україну туди, де вона раніше ніколи не бувала.

Його удар головою в падінні – точний час 120:37 – став другим найбільш пізнім взяттям воріт на Євро, поступаючись лише турку Семіху Шентюрку проти Хорватії у 2008 році. Так Довбик побив рекорд, встановлений самим Мішелем Платіні!