Довелося ампутувати частину руки: медики борються за життя 14-річної дівчинки з Херсона

Сьогодні зранку російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. Внаслідок "прильоту" по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина.

"Швидка" доставила її до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги. На жаль, дитині довелося ампутувати частину руки. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя.

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У Херсоні 14-річній дівчинці ампутували частину руки

З самого ранку лікарі борються за життя 14-річної дівчинки, яка постраждала через сьогоднішній російський обстріл. Станом на зараз вона перебуває у важкому стані, дитина втратила півтора літра крові.

Через значні травми лікарям довелося ампутувати частину однієї руки. Для стабілізації стану тяжкопораненої знадобиться деякий час. Для подальшого лікування, ймовірно, дівчинку евакуюють до іншого регіону.

Я щиро вдячний медпрацівникам, які увесь цей час перебувають поруч з дитиною і не дали Росії обірвати ще одне дитяче життя. Бажаю дівчинці скорішого одужання. І вкотре закликаю батьків не наражати на небезпеку малечу,

– написав Прокудін.

Незадовго до цього повідомляли, що країна-агресор атакувала Херсон сьогодні, 3 вересня, близько 4 ранку. Ворог вдарив по будинку. Раніше керівник ОВА повідомляв, що російські війська за добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини.