Компанія "Агро Газ Трейдинг", постачальник давальницької сировини для АТ "Одеський припортовий завод", продовжила існуючий контракт з ОПЗ до кінця 2020 року через загрозу зупинки виробничого процесу заводу. При цьому в АГТ зацікавлені в укладанні довгострокового контракту з ОПЗ, що розширить можливості для роботи і дозволить наростити фінансові показники заводу.

Про це заявив керуючий партнер "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко в авторському матеріалі на "Цензор.нет".

"Компанія АГТ зацікавлена ​​саме в укладенні довгострокового контракту. Якщо нам вдасться перемогти в новому конкурсі ОПЗ на поставку сировини, ми плануємо диверсифікувати шляхи закупівлі газу. Ми зможемо імпортувати ресурс за прямими довгостроковими договорами, купувати у виробників на внутрішньому ринку, а час, що залишився купувати в спотовому режимі на українських і зарубіжних біржах і хабах. Це, як мінімум, розширить поле можливостей для роботи, а як максимум – дозволить відчутно знизити витрати і підвищити загальну рентабельність виробництва на ОПЗ", – зазначив Горбуненко.

У АГТ вважають, що продовження діючого контракту виявилося єдиним варіантом продовження роботи підприємства, оскільки без визначення переможця конкурсу ОПЗ не може укладати відповідних угод. На думку Олександра Горбуненко, подібний короткостроковий контракт – це не найкращий варіант ні для Одеського припортового, ні для "Агро Газ Трейдинг".

Робота АТ "Одеський припортовий завод" після 16 місяців простою відновилася в серпні минулого року, коли компанія АГТ стала постачальником природного газу для підприємства, вигравши відповідний конкурс. За рік роботи ОПЗ справив 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку. ОПЗ знаходиться під управлінням Фонду державного майна України та входить в програму великої приватизації.