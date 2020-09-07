В українській історії ще не було такого, аби людина довго обіймала посаду президента, а її рейтинги залишалися стабільними. Тож не дивно, що рівень довіри до Володмира Зеленського від опитування до опитування також падає.

Причиною цьому є "народна любов без підстав". Звичайно, потім мусить бути холодний душ. Виборець хоче перекласти на когось вину за свої очікування, які не справдилися. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Солонтай.

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Натомість він зазначив: прихильники президента навпаки вважають, що падіння рейтингу – це успіх. Адже так відбувалося з кожним, хто був при владі. Але ще не було такого в українській історії, аби на другому році на посаді президент міг похвалитися підтримкою понад 40% суспільства.

Довідка. Соціологічна група "Рейтинг" провела о питування щодо оцінки дій центральної української влади. За його результатами, 42% українців с

Чим зумовлена підтримка Зеленського

На думку Солонтая, ключ відповіді на питання про високу підтримку Зеленського полягає у його кадровій турбулентності: він постійно жертвує високими кадрами.

"За короткий період його президентства в Україні вже змінювався генпрокурор, секретар РНБО, голова Офісу Президента, включно з деякими заступниками. А також прем'єр-міністр, голови ОДА та губернатори – деякі з них навіть по третьому колу", – зауважив експерт.

Зеленський постійно ротує кадри. Думаю, це основна причина, чому йому вдається тримати такі високі електоральні позиції та чому так сильно просіли рейтинги Ради та Кабміну,

– зазначив він.

Й додав, що в уряду, парламенту та решти органів державної влади – все зовсім погано. Вони вже навіть не можуть мріяти про високі позиції, які були в них на початку каденції.



Як українці оцінюють дії влади / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Солонтай пояснив: Зеленський провів політичну типологію, за допомогою якої закумулював весь позитив на себе, а негатив розподілив на своє оточення. Саме з цим пов'язані розмови про майбутні кадрові зміни. Тому ще до кінця року можуть звільнити щонайменше кількох міністрів.

"Якби йшлося про те, що змінюють високопрофесійні кадри, від яких багато чого залежить, можна було б поплакати за цим. Казати, що в жертву своєму рейтингу Зеленський кинув у вогнище велику кількість дуже професійних людей", – зауважив політичний експерт.

Але ситуація така, що суспільство не було в захваті від тих, кого залучали на ті чи інші посади. Тільки в окремих випадках Зеленський дійсно пожертвував високопрофесійними людьми,

– наголосив він.

За словами Солонтая, це люди, які працювали у командах різних президентів та прем'єрів. Експерт навів приклад Олександр Данилюка Той працював міністром фінансів в часи Порошенка. Згодом Богдан та Зеленський залучили його до роботи в РНБО.

"Фактично, Данилюк зараз не при справах. Це не означає, що не при посаді, класних посад на всіх не вистачить. Мовиться про те, що в нормальній державі професійна людина, з якою попрощалися без кримінальних справ, повинна працювати щонайменше послом чи консулом", – вважає він.

Солонтай про підтримку Зеленського: відео 24 каналу

Експерт переконаний: якщо до такої людини немає претензій щодо криміналу чи корупції, то їй обов'язково повинні знаходити місце в державній машині. Наприклад, запропонувати посаду губернатора, посла, консула, радника тощо.

На думку Солонтая, проблема Зеленського не тому, що він часто ротує кадри, а в тому, що разом з новими людьми, які себе не підтвердили, вилітають люди, які себе добре зарекомендували. " Їм взагалі ніде не знаходять місця. Це погано", – підкреслив експерт.