"Довірив Цариці миру": Папа Римський вперше провів акт посвяти України Богородиці

Лідер Римо-Католицької Церкви Папа Франциск I провів урочистий акт посвячення України Богородиці. Він звернувся до божої Матері у молитві 25 березня.

Єпископ Риму також згадав і країну, люди якої теж у війні – Росію. Адже його святість просив посередництва для кожного, хто зараз у горі війни.

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"Урочистий Акт присвячення людства"

День цієї події не випадковий, адже це була урочистість Благовіщення. Тобто вкрай важливого свята для всіх християн світу.

Як сказав учора наприкінці молитви "Ангел Господній", в урочистість Благовіщення, я маю намір здійснити урочистий Акт присвячення людства, особливо Росії та України, Непорочному Серцю Марії,

– сказав лідер Римо-Католицької Церкви.

Згодом це прокоментували в телеграмі Верховної Ради. Там зазначили, що це має бути жестом Вселенської Церкви, яка в трагічну хвилину підносить до Бога.

"За посередництвом нашої Матері, крик болю тих, хто страждає і благає припинити насильство та довіряє майбутнє людства Цариці миру", – акцентували у Верховній Раді.

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