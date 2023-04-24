Доволі серйозна зброя, – Повітряні сили про БпЛА з 17 кілограмами вибухівки, що впав під Москвою

У Підмосков’ї впав невідомий безпілотник, який був начинений вибухівкою. Уламки БпЛА знайшли місцеві, які викликали російські спецслужби.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що 17 кілограмів вибухової речовини, якими був начинений безпілотник, становлять серйозну загрозу для будь-якого об'єкта.

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Нам потрібно більше такої зброї

Невідомий безпілотник впав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська. Ігнат порівняв цей БпЛА з тими, якими користується російська армія.

"Якщо взяти російські "Ланцети", якими вони атакують нашу військову техніку, то вони несуть від 1,5 до 3 кілограмів вибухівки. Здається, що це небагато, але якщо потрапити у вразливе місце на техніці, то це може спричинити детонацію боєкомплекту", – заявив речник Повітряних сил.

Інший безпілотник, яким широко користується армія окупантів – Shahed-136 – може мати бойову частину до 40 кілограмів, що може знищити серйозний об’єкт.

"Все, що може зробити наша оборонка, все, що ми можемо отримати від наших партнерів, дуже нам допомагає. БпЛА стають все більш поширеними на цій війні й ми маємо робити все, щоб у нас з’являлось все більше такої техніки", – підсумував Ігнат.

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