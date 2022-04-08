Дозавершуємо деколонізацію України, – Веніславський про законопроєкт щодо зміни російських назв

Після прийняття законопроєкту про зміну географічних назв, пов'язаних з РФ, в Україні більше не буде жодних назв, що якимось чином нагадуватимуть українцям про Росію.

Народний депутат України Федір Веніславський розповів про важливість та наслідки проєкту Закону про зміну географічних назв, пов'язаних з Росією.

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Веніславський зазначив, що цим законопроєктом влада дозавершує деколонізацію України з боку російської імперської думки.

Після того, як ухвалимо цей законопроєкт, в Україні більше не буде жодних назв, що якимось чином нагадуватимуть нам про РФ, оскільки вона принесла стільки лиха, стільки нещастя, стільки страждань українському народу,

– зазначив нардеп.

На його думку, країна-агресорка не заслуговує на те, щоб в Україні були географічні назви, які, навіть, здалека нагадують про цю "недокраїну". Зокрема він наголосив, що РФ очолюють люди, які ставлять собі за мету знищення українського народу, знищення України, які заперечують право на існування.

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