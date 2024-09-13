Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен, звернувши увагу на те, що на тлі обговорення дозволу бити американською зброєю вглиб Росії, на який очікує Україна, очільник Кремля був змушений персонально дати коментар щодо цього.

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Путін про пряме залучення НАТО до війни

Політтехнолог наголосив, що Путін у своїй заяві озвучив, якщо Україні дозволять бити вглиб Росії, тоді війна перейде в інший статус, це "змінить природу конфлікту" і НАТО стане однією з його сторін.

Фактично Путін озвучив, що це не дозвіл Україні, а саме НАТО буде бити західною зброєю, бо програмують її не українські спеціалісти. Цією заявою Путін відмовився від Криму й Донбасу як російських територій, якщо брати до уваги його логіку. Storm Shadow та ATACMS програмуються інструкторами НАТО й летять по Криму й окупованій Донеччині,

– озвучив Тизенгаузен.

Тривалий період російська пропаганда нав'язувала твердження, що армія Росії буцімто воює не лише з Україною, а й всіма країнами Альянсу. Таким чином посіпаки Путіна намагалися виправдати провали своїх військ на полі бою.

Путін обнулив тезис російської пропаганди, який вона так довго "прокачувала". Він полягав у тому, що Росія воює з НАТО. Але Путін сказав, що війна з НАТО буде по факту тоді, коли Україні нададуть дозвіл на далекобійні удари по Росії. А до цього виходить, що Росія з НАТО не воювала,

- зазначив Тизенгаузен.

Зауважте! Політолог Ігор Рейтерович на тлі заяв Путіна висловив думку, що наслідків від завдання ударів вглиб Росії ракетами Storm Shadow та ATACMS не відрізнятимуться від тих, які можуть бути від атак українськими дронами. Він вважає, що Путін не буде атакувати країни НАТО, максимум, що зможе влаштувати – провокації на кордоні з деякими країнами Європи.