Росія посилює атаки, – в ДПСУ розповіли про останні удари по кордону

Росія посилює атаки по логістичній інфраструктурі України. Упродовж останніх тижнів росіяни часто намагаються вдарити дронами по залізниці та пунктах пропуску.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Буквально сьогодні зафіксували приліт неподалік від Центрального вокзалу Києва. За словами Демченка, ворог не припиняє бити по залізниці.

Росія посилює свої атаки

Як наголосив Демченко, російські дрони вже неодноразово атакували прикордонну інфраструктуру. До прикладу, на Одещині упродовж останнього тижня було 5 атак на пункти пропуску. 4 з них – на кордоні з Молдовою, а ще один – на кордоні з Румунією.

В цьому контексті варто згадати й атаку поблизу пункту пропуску "Ягодин" на Волині. Тоді росіяни вдарили дронами фактично біля кордону з Польщею. Також інший безпілотник вдарив по залізниці за кілька кілометрів від кордону.

Все це показує, що Росія не припиняє свої агресивні дії. Чітко видно, що їй не потрібне завершення війни,

– сказав Демченко.

У Держприкордонслужбі прокоментували нещодавні атаки ворога: дивіться відео 24 Каналу