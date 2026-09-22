В ДПСУ пояснили, чому закривають пункти пропуску під час повітряної тривоги

Росія вже неодноразово била безпілотниками по пунктах пропуску в різних регіонах України. Відповідно прикордонники змінюють режим роботи під час повітряної тривоги.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами. Пропускні операції призупиняються.

Не можна допустити скупчення людей

Як наголосив Демченко, прикордонники зважають на засоби ураження, які застосовує противник, і швидкість їхнього дольоту до державного кордону. Так, за минулу добу пропускні операції вже призупиняли в Одеській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Ми маємо не допустити скупчення громадян. Знову-таки вже 5 разів атакував безпосередньо пункти пропуску на Одещині. Також були атаки по прилеглій території. Все це становить загрозу для життя та здоров'я громадян,

– зазначив Демченко.

Чому закривають пункти пропуску під час повітряної тривоги: дивіться відео 24 Каналу

При цьому росіян не стримує навіть кордон з країнами Євросоюзу. Буквально нещодавно ворог запустив дрони поблизу пункту пропуску "Ягодин". Тоді один з дронів вибухнув за кілька сотень метрів від самого кордону. Тоді також були атаки по залізничній інфраструктурі поблизу.

Додамо, раніше в Держприкордонслужбі пояснили, чому Росія почала бити саме по пунктах пропуску. Ворог намагається бити як по цивільних, так і ускладнити логістичні зв'язки України з іншими державами.