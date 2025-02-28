У ДПСУ роз'яснили, як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники

Міністерство культури України має намір унормувати правила перетину державного кордону для медійних та культурних працівників. Наразі розглядають відповідні варіанти.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал. Він також назвав, хто також може перетинати кордон.

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Як виїжджатимуть за кордон митці та медійники

Андрій Демченко пояснив, що міністерство розглядає пропозиції, які дадуть змогу чітко прописати правила для цієї категорії осіб у рамках постанови уряду №57.

Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону,

– розповів він.

За його словами, наразі культурні працівники та медійники, які мають бронювання на час мобілізації, можуть перетинати кордон за наявності необхідних документів, таких як службове відрядження, військово-обліковий документ і бронювання.

Речник ДПСУ наголосив, що вищезгадані документи прикордонники уважно перевірятимуть під час проходження кордону. Наголосив, що якщо під час перевірки буде підтверджено, що в особи є всі необхідні документи, то їх пропустять.

Крім того, він нагадав, що можливість перетину кордону мають особи, які підпадають під інші умови пропуску. Зокрема, йдеться про багатодітних батьків або осіб, які раніше були виключені з військового обліку.

Нагадаємо, рішення призупинити надання листів для законного виїзду за кордон для артистів та медійників є тимчасовим. Ця заборона діятиме з 3 березня та до закінчення формальної процедури, яка б дозволила уникати зловживань цілями культурної дипломатії.