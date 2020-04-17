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      Драма у Кривому Розі: чоловік розстріляв молоду пару та вистрибнув з 8 поверху

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      У Покровському районі Кривого Рогу сталася страшна стрілянина. У результаті від отриманих поранень жінка померла на місці та ще одного чоловіка госпіталізували до лікарні. Натомість зловмисник утік із місця злочину на автомобілі, а потім укоротив собі віку. Трагедія сталася увечері 16 квітня.

      Деталі від поліції 

      За інформацією пресслужби Нацполіції у Дніпропетровській області, правоохоронці попередньо встановили, що невідомий чоловік вистрелив у груди 25-річній жінці та опісля – ще й по ногах 27-річного чоловіка.

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      Під час оперативно-розшукових заходів поліції вдалося з’ясувати особу імовірного стрільця. Це 52-річний житель Кривого Рогу. Щоправда, під час штурму квартири, в якій перебував підозрюваний, чоловік скоїв самогубство – вистрибнув із вікна восьмого поверху.

      За місцем його проживання поліцейські виявили вогнепальну зброю. Вони припускають, що саме з неї нападник міг стріляти у своїх жертв. Наразі зброю вилучено та направлено на експертизу.


      Зброя, з якої, імовірно, стріляв нападник у чоловіка та жінку 

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження – частина 1 статті 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство). Обставини події встановлює слідство.

      Нові подробиці 

      Заступник очільника МВС Антон Геращенко уточнив, що зловмисник стріляв із мисливської рушниці. Його жертвами стала пара – дівчина із хлопцем. Останній зараз перебуває у реанімації.

      За попередньою інформацією, мотивом вбивства дівчини та спроби вбити молодого чоловіка стали ревнощі.

      Ім’я стрільця – Герман Юрійович Полєв.

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      До слова, схожий інцидент нещодавно трапився у Чернівцях. Тут невідомий вистрелив у 33-річного місцевого жителя. На жаль, останній помер у лікарні. Що стало причиною злочину, у поліції наразі не кажуть.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Ірина Геращенко Поліція Новини Кривого Рогу Кримінальні новини Кримінал Новини України
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