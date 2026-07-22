"Армія стане іншою": "Флеш" відреагував на призначення Драпатого Головкомом ЗСУ

Ввечері 21 липня стало відомо про відставку Олександра Сирського з посади Головкома ЗСУ, його замінить Михайло Драпатий. Ексрадник міністра оборони Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на цю перестановку.

Він позитивно оцінив такі зміни. Про це ексрадник написав у власних соцмережах.

Що сказав "Флеш"?

Бескрестнов сказав, що дуже довго чекав на таке кадрове рішення. Він наголосив на тому, що воно не було легким.

Дякую президенту за це складне, але неймовірно круте рішення,

– заявив "Флеш".

Також він висловив переконання, що після призначення Михайла Драпатого на нову посаду армія стане кращою.

Після чергового дня масштабних протестів, ввечері 21 липня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що Олександр Сирський більше не обіймає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Речник президента України зазначив, що укази щодо звільнення Сирського та призначення Драпатого мають опублікувати 22 липня.

Володимир Зеленський увечері того ж дня заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Водночас президент подякував Сирському за його досягнення.