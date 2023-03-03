Від страху зачинився у Кремлі: чому Путін нікого не покарав за "атаку ДРГ" під Брянськом

У Брянській області 2 березня стався інцидент, який диктатор Владімір Путін назвав терактом. Однак далі заяв справа у Росії так і не просунулася.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, рейд, який нібито провели представники "Російського добровольчого корпусу", став несподіванкою для диктатора.

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Очільник Кремля намагався звинуватити в інциденті у Брянській області Україну. Мовляв, це справа рук "українських диверсантів", які нібито перейшли кордон з Росією.

Федоров зауважив, що в Україні є певний порядок, і перетнути кордон просто так ніхто не може, тим паче озброєні люди. Однак, за словами військового експерта, навіть якщо припустити, що Україна відіграла певну роль у подіях у прикордонних селах на Брянщині, то мала на це повне право.

"Чи несе за це відповідальність Україна? Питання складне. На мою особисту думку, оскільки Україна є жертвою агресії, вона може відповідати на цю агресію усіма доступними способами", – наголосив Федоров.

Путін злякався

Як розповів військовий експерт, загалом події 2 березня неабияк налякали російського диктатора.

Путін від страху зачинився у Кремлі й навіть терміново скасував поїздку на Північний Кавказ. Він провів певну нараду з силовиками. Це була навіть не повна рада безпеки, а кілька силовиків, з якими він обговорив ситуацію,

– зазначив Федоров.

За його словами, очільник Кремля дійшов висновку, що у роботі російської правоохоронної системи стався невеликий "збій".

Пізніше ФСБ заявила, що нібито "диверсантів" витиснули з Росії, завдавши по них "масованого артилерійського удару". Федоров зазначив, що наскільки цей артилерійський удар потрапив у ціль і чи він взагалі був, сказати важко.

Юрій Федоров розповів деталі інциденту у Брянській області: дивіться відео

Чому Путін нікого не покарав

Однак цим реакція російської влади й обмежилася. Натомість російські пропагандисти очікували гучних заяв від Путіна. Наприклад, російський диктатор міг би демонстративно покарати когось із влади за те, що така ситуація взагалі відбулася.

Однак Путін боїться карати своїх силовиків. Вся його система будується на тому, що керівники силового апарату лояльні до диктатора. І ця лояльність та особиста відданість важливіші за професійну компетентність та відповідальність,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що для очільника Кремля важливіше, аби заступник директора ФСБ, який відповідає за прикордонні війська, був до нього особисто прихильним. А те, що у якогось посадовця стався професійний прокол або він безсоромно краде гроші, Путіна мало хвилює.

"Для диктатора важливо, аби влада перебувала у руках тих, кому він довіряє чи на кого він має достатньо компромату", – зауважив Федоров.

Натхнення для противників Путіна

Військовий експерт зазначив, що інцидент у Брянській області цілком може стати "першою ластівкою" партизанської війни в Росії.

Дуже важливий факт, що озброєні люди змогли успішно провести політичну акцію. А режим виявився не в стані цьому запобігти. Це стане великим позитивним імпульсом для тих людей, які є у Росії і які готові зі зброєю в руках виступати проти режиму Путіна,

– сказав Федоров.

Військовий експерт вважає, що противники Путіна будуть надихатися інцидентом у Брянській області. Адже вся ця історія продемонструвала, що режим російського диктатора – слабкий, і з ним можливо боротися.

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