"ДРГ" в Росії та зустріч Блінкена з Лавровим: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

У Брянській області Росії зранку 2 березня влаштували незрозумілу провокацію з буцімто проникненням "української ДРГ". Після цього знову заговорили про ймовірне оголошення воєнного стану в Росії Владіміром Путіним.

Про ці та багато інших цікавих тем наша Катерина Соляр у стрімі 24 Каналу поспілкувалася з радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю.

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"ДРГ" у Брянській області

Хотіла розпочати з іншої теми, але сьогодні якісь ДРГ нібито зайшли на територію Брянської області Росії. Питання в тому як це сталося, адже ще 9 лютого росіяни говорили, що укріпили кордон з Україною, але незрозуміло, де вони його намацали?

Різне говорять: і що хтось постраждав, і заручників взяли тощо. Я розумію, що ми не маємо до цього жодного відношення, бо ми дивимося за своїм кордоном, а не за їхнім. Але запитаю, що відбувається?

Давайте проговоримо фактичну сторону й буде зрозуміло, а потім дамо версії. Фактична сторона наступна – це немає жодного відношення до нас. Ми не відправляємо ДРГ у такі "стратегічно важливі" регіони Брянської області як якісь села. Немає жодного сенсу туди заходити.

Безумовно, жодні ДРГ ми не відправляємо, тому що наші хлопці мають працювати виключно на окупованих територіях. У них є багато цілей, які треба знищити для того, щоб просуватися у межах проєкту з деокупації.

Ми постійно говоримо партнерам, що атакуємо виключно об'єкти, які розташовані на окупованих територіях. Ми маємо на це юридично зафіксоване право й користуємося ним. Це перша складова.

Друга складова. Безумовно, в Росії відбуваються певні процеси й це не лише ДРГ, про які вони у дивний спосіб говорять. Паралельно з цим відбуваються дивні вибухи в Тульській, Курській та Бєлгородській областях, у Туапсе Краснодарського краю, Підмосков'ї.

Там дуже велика кількість дивних вибухів, які говорять про наступні речі:

вони не мають безпечного простору як такого, вони не вміють його охороняти. Ми бачимо, що все наростає, і багато хто в Росії розуміє, що ця горезвісна силова вертикаль взагалі не знає, що треба робити в таких ситуаціях. Тому панічні настрої наростають дуже швидко;

вони не вміють робити аналіз того, що відбувається. Звідси дикі версії щодо Брянська, мовляв, захопили заручників, був шкільний автобус чи не був, або це були "нацистські ДРГ України", які ледь не в гучномовець говорять українські слова, щоб всі розуміли, що це нібито "українська ДРГ";

крім того, вони обов'язково йдуть з портретами якихось "історичних нацистів" або з великим "Mein Kampf" за спиною тощо.

Це говорить про те, що вони в паніці навіть на рівні аналітичних структур. Вони точно не розуміють як це організувати, хто це робить та чому це взагалі відбувається. Натомість дають абсолютно несумісні версії цього.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

У такий спосіб вони додатково говорять своєму суспільству ключове і важливе для нас, що більше не гарантують росіянам безпеку. А після цього виходять губернатори й розповідають, що додатково вклалися у будівництво якихось охоронних об'єктів, розгорнули ще системи ПРО і ППО та витрачатимуть гроші на обладнання бомбосховищ тощо.

Є тільки 2 версії того, що відбувається у Брянські області. Вони можливі обидві. Перша версія – безумовно є російські партизани, тобто люди, які агресивно налаштовані саме щодо Путіна та його оточення. Немає різниці, хто вони ідеологічно, бо сьогодні Путіна ненавидять багато різних ідеологічно категорій населення.

Російські партизани хочуть мати ще шанс на збереження Росії в певному політичному вигляді після поразки у війні. Тому вони дедалі агресивніше проявляють свою активність. Там десятки таких груп по всій країні, бо, як бачите, критичні об'єкти підривають навіть у Новосибірську. Це досить далеко для будь-яких дронів, навіть якби ми хотіли це зробити.

Це перша версія, а є друга. Однак вона скомпонована дуже невдало, що говорить про абсолютну ницість сьогоднішніх спецслужб Росії. Це спроба повторити те, що вони робили в Будьоновську, те, що вони постійно робили перед другою чеченською та дагестанською війнами.

Це спроба підняти людей і сказати, мовляв, почалися теракти, за ними стоять українці, тому давайте всі виходьте на священну війну. Тобто провокативна постановка російських спецслужб. Можуть бути лише ці 2 версії, решта – фейкові історії.

Що важливо, подивіться на психологію виступу Путіна – йому байдуже, що там відбувається. Він говорить завчені слова, але видно, що він не так напружився, як мав би, якби це була історія практично громадянської війни в Росії.

Але питання в тому, що Путін не знає, коли і як почнеться громадянська війна в Росії. А вона точно почнеться і це буде дуже швидко, бо кількість таких ексцесів буде дуже швидко зростати й сьогодні вони це протестували.

Є таке відчуття, що Росія абсолютно не вміє внутрішньо захищатися від своїх протестів, які чинитимуть люди зі зброєю – громадяни Росії. Вони можуть перерозподілити владу на різних рівнях і взяти її в оборот.

Просто з язика зняли про "Mein Kampf", треба було ще візитку Яроша взяти. Дивна історія, коли 45 осіб заходять з жовтими стрічками на руці – взагалі не помітно, що це ДРГ – і такі: "Ми тут". Мені здавалося ДРГ мають діяти непомітно, ні?

Давайте поставимо правильно акценти, це важливо. З публічно-інформаційної складової ніхто не говоритиме про ДРГ, якщо вони дійсно працюватимуть. Дійсно, якщо професійно працює група, то ми точно не обговорювали б це в прямому ефірі.

Однак професійна група працювала б лише на критичних об'єктах, які мають певну вагу, щоб завдати суттєвих збитків відчуттям тієї чи іншої громади на якійсь території. Це має відношення до критичних об'єктів.

Заходити виключно з метою піару, тобто показати "ми тут колоною зайшли", це точно не про ДРГ. Це може зробити угруповання, яке хоче поступово збільшувати свою медійну важливість для Росії. Тобто це можуть бути ті, хто захоче перерозподілити російську владу.

Зараз вони виглядають трохи дивакувато, але мірою того як збільшуватимуть кількість таких проявів публічно, зможуть мати дедалі більшу вагу.

Пам'ятаєте як починав Пригожин? Хто пів року тому серйозно розглядав, що він зможе тиснути на генералітет, розмовляти на рівних з Шойгу чи Герасимовим, ставити ультиматуми або що його порівнюватимуть з Путіним з точки зору впливу на соціальне середовище. Зрозуміло, що Пригожин вже йде на дно, але це їхня внутрішня боротьба.

З одного боку, ця медійна публічність може виглядати виключно як потреба місцевих людей отримати певну впізнаваність. Це з одного боку.

З іншого боку, як ви говорите, треба зафіксувати на камеру, в якій 45 людей, якісь постріли, постійно розповідати, що "мальчік 2012 года пострадал, єму срочно дєлают опєрацию". Це могла бути виключно постанова для того, щоб показати людям, які "нєгадяї" в Україні.

"Ми (Росія – 24 Канал) їх рік вбиваємо, постійні теракти коїмо, свідомо нищимо цивільних". Сьогодні у Запоріжжі знову прилетіла ракета у житловий будинок, знову вбили цивільних.

Роблять це в прямому ефірі, хочуть показати, що у них теж вбивають цивільних. Це теж могла бути така досить примітивна інформаційна постанова. Знаєте, чому достатньо примітивна? Тому що я все більше переконуюсь, що так, у Росії є багато грошей, у них масштабна пропаганда війни, але вони настільки примітивні з точки зору креації.

Розбір фейків про інцидент у Курській області: дивіться відео

Оголошення війни Росією?

Якось все надто логічно складається. То якісь безпілотники залітають. Бачимо по тому самому Красовському, який ще пів року тому збирався палити Конституцію на Хрещатику, потім – палити українських дітей на Закарпатті, потім – радів, коли ракети прилітали у житлові будинки.

Тепер він говорить, що "обичний мальчік Антон із Москви" має захищати свою країну. Їх підштовхують до того, що їм треба йти мобілізуватися або рити окопи у себе під будинком. Можна буде під могили потім використовувати.

Бачимо оці безпілотники, якісь вибухи, а потім раптом ДРГ, як вони говорять. Ти бачиш, як все красиво складається в один ланцюжок і до чого підштовхують. Згодом депутати держдуми виходять і кажуть про те, що "може, досить із СВО гратися, оголосимо війну та загальну мобілізацію".

Що дає зміна юридичного статусу того, що вони роблять в Україні? Це повноцінна війна. Вони використовують всі види зброї, атакують нас крилатими ракетами незалежно від того, яке це місто, який об'єкт. Безумовно, 90% об'єктів, які перебувають під ударами – це соціальні, цивільні, критичні об'єкти, зовсім не військові.

Тобто якщо вони змінять статус СВО так званого. Якийсь дивний юридичний статус. Вони ж для того цей статус вигадали. Для того, щоб не нести потім певну кримінальну відповідальність за акт агресії.

Наприклад, вони скажуть, що сьогодні проводять контртерористичну операцію. Що це змінює для нас? У нас дуже чітке та конкретне завдання. Є ворог, який зайшов на нашу територію, не маючи на це жодного мотиваційного права.

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Тобто вони порушили міжнародне право. Це зафіксовано в усіх резолюціях, які є. Вони будуть кримінально відповідати саме за акт агресії, злочин агресії. Це дуже важливо. У межах спецтрибуналу це окрема процедура. Її навіть доводити не доведеться.

Саме засідання Радбезу Росії, на якому суб'єкт Путін зачитав своє рішення прийти та вбити велику кількість українців – це і є акт фіксації злочину агресії. Він вже практично доведений. Всі люди, які там сиділи у цей час, щось говорили про те, що треба заходити в Україну та вбивати, вже є злочинцями. Це найбільш простий злочин з точки зору юридичного доведення. Я вже не кажу про воєнні злочини, які є наслідком злочину агресії.

Тобто змінять вони статус на "війна". Що це дає? Вони й так проводять постійну мобілізацію. Говорити про те, що вони щось змінять у тактиці мобілізації – неправильно. Вони й сьогодні всі хворі на "Z-пропаганду". Вони постійно говорять, що захищають країну, "рятують себе від атаки НАТО", від нацистів і так далі. Тобто вони вже хворі на пропаганду.

Ми зможемо їх вилікувати, коли посадимо після війни у кінотеатри, приклеїмо верхні повіки та будемо їм давати по 12 годин підряд дивитися все, що вони коїли в Україні, як руйнували територію, вбивали людей, дивитися сповіді російських вбивць, які будуть записані в межах кримінальних проваджень. Хай вони сидять у кінотеатрах і дивляться, що вони робили з Україною.

Тобто статус не змінять, якість мобілізації не змінять, економіка у них й так працює виключно на війну. Ми про це постійно говоримо, що треба припиняти цілі схеми, можливості продати ще трохи нафти додатково.

Все-таки треба довести до розуму 11 чи 12 пакет санкцій, заблокувати нарешті "Росатом" і так далі. Ми над цим працюємо. Але це не змінить нічого. Вони всі свої ресурси витрачають на війну.

Я хочу повернути нас на початок зими 2022 року. Пам'ятаєте, як вони всі казали: “Сєйчяс ми вас разбомбім крилатимі ракєтамі, ви всє замьорзнєтє, на калєнях пріпалзьотє". Ми пройшли тяжку зиму, витримали її.

Вони нам розбомбили всю енергомережу? Ні. Ми встояли? Безумовно. Ми тільки сконсолідувались ще завдяки цьому. Ми розуміємо, що це за нелюди з тої сторони. Це перше .

. Друга складова . Вони постійно три місяці говорили про те, що "будєт большоє наступлєніє, полєзєм со всєх сторон, у нас такая крутая армія". У них сьогодні йде цей великий наступ на Донецькому напрямку. Так, нашим хлопцям там тяжко. Ми розуміємо, що треба додаткові снаряди, ракети, можливості вести війну на відстані, щоб мінімізувати втрати.

. Вони постійно три місяці говорили про те, що "будєт большоє наступлєніє, полєзєм со всєх сторон, у нас такая крутая армія". У них сьогодні йде цей великий наступ на Донецькому напрямку. Так, нашим хлопцям там тяжко. Ми розуміємо, що треба додаткові снаряди, ракети, можливості вести війну на відстані, щоб мінімізувати втрати. Третя складова. "Ми сєйчяс абьявім Украінє вайну і всьо, за 3 дня до Бєрліна". Я хочу, щоб ми зрозуміли, що таке Росія. Це завжди слово, понти. Нам потрібно правильно оцінювати їхні ресурсні можливості, але спокійно ставитись до всього, що вони сьогодні говорять, не звертати на це уваги.

Вони там можуть приймати будь-які рішення, вписувати в конституцію дивну, яку вони все одно після війни будуть змінювати, вписувати нові території. Це не нові території. Це території, на яких вони будуть втрачати ще 50, 100, 200 тисяч трупів своїх солдатів.

Ми маємо не просто закінчити цю війну, а повністю забрати у них бажання коли-небудь негативно дивитись в сторону України. Щоб вони коли тільки чули слово "Україна", їм гикалось вже. Ми сьогодні поступово це робимо.

Оці всі начебто дрони, вибухи, ДРГ – це і є те, що я завжди кажу. Логіка війни невловима, як і логіка історичного процесу. Якщо ти почав такої інтенсивності війну проти держави Україна, то маєш вже розуміти, що рік вона встояла, сьогодні контролює ініціативу, а ти це все обов'язково отримаєш у себе.

Є тільки один нюанс. Якщо ми швидко перебудувались, психологічно готові це витримати, демонструємо це раз за разом, то Росія – це країна паніки. Як тільки один раз вдаримо суттєво, вони вже бояться і демонструють це сьогодні. Оці панічні настрої ми будемо дивитись протягом найближчих пів року.

Зустріч Блінкена й Лаврова

Що стосується зміни статусу. Я розумію, що він стосується зміни статусу, я розумію, що для нас нічого не зміниться: що СВО, що війна. Для нас це повномасштабне вторгнення, яке триває вже рік і війна, яка триває 9 років.

Але якщо вони назвуть її війною, щось зміниться для закордонних інституцій? Можливо, ООН нарешті викине Росію зі свого складу. Можливо, вона стане ще токсичнішою, розуміючи, що вона оголосила повномасштабну війну?

Це питання не токсичності Росії. Хоча вона дійсно токсична – і історично, і репутаційно – і всі це розуміють.

Але дуже величезний вплив мають гроші Росії. Давайте говорити відверто, щоб не було ілюзій. Багато міжнародних інституцій абсолютно абстрактні від того, що Росія робить, тому що там було багато російських грошей з точки зору інфраструктурних, грантових грошей.

У складі цих інституцій багато інтегрованих російських громадян, які мають суттєві впливи. Люди, які працюють в цих інституціях, вони звикли не нести ні за що відповідальність. Тобто вони ніколи не шукали рішень.

Вони завжди йшли по шляху – зробити якійсь беззубі резолюції, і далі воно само якось врегулюється. А ми після цього дамо фантастичне інтерв'ю, де розкажемо, що ми врегулювали те чи інше питання.

Ми маємо бути свідомими того, що Україна все зробить самостійно з фундаментальною допомогою своїх партнерів, які день за днем постійно повторюють ключові речі.

Сьогодні є інформація, що на полях саміту міністрів закордонних справ G20 Блінкен зустрівся з таким суб'єктом Лавровим, який постійно робить дуже дивні заяви. Треба довести війну до кінця, щоб оці всі суб'єкти сіли на лаву підсудних, щоб ми мали можливість задати їм нормальні питання і подивитись на ці тримтячі руки.

Це важливо для пам'яті наших загиблих людей, наших загиблих героїв. Я щиро так вважаю, бо в іншому разі війна ніколи не закінчиться. І там пан Блінкен сказав лише 2 речі, про що говорять офіційні джерела:

Ми будемо допомагати Україні рівно стільки, скільки потрібно, щоб ця війна була правильно фіналізована. І це кожний день хтось проговорює на різних рівнях, зокрема, на рівні президентів, включно з паном Байденом.

Вчора він також заявив, що Україна буде свободною, вільною і ця війна закінчиться правильно. Це дуже важливі меседжі, які заходять в ті чи інші спільноти.

Друга складова стосується договору про розповсюдження стратегічної ядерної зброї – СНВ-III, який Росія брутально призупинила, мовляв, дивіться, які ми круті.

Але я хочу, щоб світ перестав рефлексувати на ці абсолютно нікчемні заяви Росії – вони не варті нічого. Це просто заяви надутих персонажів, які вже дуже бояться.

Якщо повернутися до історії з Брянськом. Вони говорили, зараз ми проведемо засідання Радбезу. І одразу виникає питання: а що ви там скажете? "Будєм мочіть в сортіре"?

Хлопці, ми до вас доберемось. До ваших сортирів, де ви будете сидіти в цей момент. Дочекайтесь. Ми ж вам прямо говоримо. Це перше.

І друге. "Ми сейчас об'явім войну Украине!" І що далі? Про що це має говорити? Щоб ще раз підкреслити, що ви неадекватні? Так всі в світі це розуміють.

Тому я повертаюсь до вашого питання. Ну не викинуть Росію сьогодні (зі складу ООН). Ми маємо над цим працювати. Маємо говорити, що вона не має право вето. Бо на тому ж G20 міністрів закордонних справ резолюція зокрема з позицією України була заблокована двома вето – Росії і Китаю.

Світ це бачить – вето Росії не дає світу дійсно вирішувати фундаментальні конфліктні питання. І це буде наростати. Але коли ця війна буде правильно фіналізована, дуже багато інституцій суттєво змінять і свої позиції, і регламенти, і функції. І всі ці вето Росія позбавиться назавжди.

Здобутки української дипломатії: дивіться відео

Корисні ідіоти в Росії

Радбез Путін вирішив сьогодні не проводити, вирішили завтра. Було дуже ненадійно проводити в цей момент, бо раптом ті 45 осіб з жовтими стрічками на руках десь доберуться до нього, до його бункера. Але зустріч з педагогами провів.

Була смішна історія з тим, що "теракт!" і одразу "хочу процитувати класика, який говорив про заборону російської мови…" Я уявляю собі момент, коли Президент України виходить і говорить: там відбувся теракт, Росія знищує наших громадян і процитую Тараса Шевченка…

Ми абсолютно різні. І це дуже добре, що сьогодні всі в прямому ефірі бачать нашу різницю – інтелектуальну, культурну, моральну тощо. І хай Путін це демонструє.

Якби на його місті була нормальна людина, то війни не було б, тому що нормальні люди використовують діалог, а не спроби, мені пригадується ця фраза: "ми стали за спини дітей та жінок в Криму, і ми так їх підтримали". Це говорить людина, яка абсолютно не розуміє, що вона верзе взагалі.

У нього ж оточення таке саме. Той же Кадиров говорить про те, якщо ці прийшли, якщо вони записують повідомлення про те, що вони "партизанський рух на Росії", то значить тут живуть їхні сім'ї, значить їх можна знайти ' покарати "жестко і жестоко". Так пише Кадиров.

Це теж добре. У світі ще десь є частково проросійські настрої, безумовно це фальшиві настрої, тому що люди отримали гроші в якості примітивного лобі й говорять, що Росія – це велика країна, ми не можемо з нею так обходитись, треба з нею розмовляти, не забороняти російську культуру і таке інше.

Але між тим російська культура вже давно в гетто. Як Путін може щось знати про російську культуру, йому напишуть якусь цитату він її зацитує, навіть не розуміючи, хто це. Якщо людина посилається на "Леніна, який створив Україну і сучасний світ цілому".

Але дуже добре, що вони ці заяви роблять, тому що є певна кількість людей, які не розуміють до кінця, що таке Росія. І коли один з регіональних очільників Росії говорить про те, що треба жорстоко вбивати сім'ї людей, це дуже сильно впливає на цих людей.

Є дуже гарний вираз "полєзниє ідіоти". От на цих людей це має впливати. Я хочу, щоб цього було більше.

Мені видається, що по мірі того, як ми будемо йти до фіналу війни, таких абсолютно відморожених заяв буде дуже багато і це остаточно вб'є навіть у "полєзних ідіотов", які ще десь розкидані по світу. Вб'є розуміння, що Росія це щось серйозне, культурне, велике. Нам це теж потрібно. Держава типу Росії має себе дискредитувати по всіх напрямках.

Коли ви чи я вийдемо і скажемо, що Росія – це мало інтелектуальна країна, будуть розуміти, що ми у стані війни і дозволяємо собі такі коментарі. Але коли виходить та чи інша людина в Росії Красовський, Кадиров, Лавров чи той же Путін, і говорять дикі речі, це змушує людей по всьому світу підсвідомо інакше ставитись до Росії.

Хочу зафіксувати: дуже погано, що така велика країна з точки зору ресурсу й ставлення до життя людей, тобто Росії абсолютно все одно, яка кількість людей загине. Це вже в самій Росії розуміють, і тому вже ці бунти скоро будуть, тому що все ж таки похоронки – це похоронки.

Але мені дуже імпонує, що у нас ворог такий, як Росія. Якщо б він був більш цивілізований, інтелектуальний, хитрий. Не просто масштаб, гроші й кількість людей, яких не шкода відправити на смерть.

Але якби там було сучасне розуміння, що таке цивілізація, демократія, як з цим працювати, що таке інформація, як правильно говорити, на які струни душі вливати, нам було б набагато важче. Було б 50 на 50.

А сьогодні все однозначно: є біле – Україна, яка викликає величезну симпатію просто, коли дивишся на обличчя людей, героїв в тилу чи тим більше на фронті. Ти розумієш, що це суперлюди, люди неба, люди з дуже світлим поглядом. І в той же час, коли бачиш все це огидне – починаючи з Путіна, як він виглядає, як він говорить. Це ж нонсенс.

І коли ти розумієш аргументи, ти починаєш слухати. Тому що до моменту цієї війни люди не слухали аргументи Путіна, а дивилися на його інтонацію. І взагалі на те, що він відкриває рота й щось говорить. І взагалі не реагували на те, що він говорить.

Сьогодні все по-іншому. Вони бачать цю огидну масу, яка прийшла й викликає – не казатиму, які рефлекси, але ви зрозуміли.

Другу частину інтерв'ю з радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком читайте на нашому сайті вже невдовзі.