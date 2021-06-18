Пожежники майже перекинулись: в Одесі водій ДСНС показав вищий пілотаж – відео

Надзвичайне дрифтування в Одесі сталося через слизьку дорогу. Рятувальники поспішали на виклик і їхали досить швидко. Тому їх авто почало "ходити" в різні сторони та було близьке до перекидання.

У мережі оприлюднили одразу два відео цієї події. Там вказано, що це трапилося приблизно о пів на 1 годину дня 17 червня.

Інший випадок Під Києвом рятувальники витягли з багнюки швидку, яка застрягла шляхом до пацієнта: фото

Авто проїхало чудом

Транспорт пожежників занесло в момент, коли він проїжджав світлофор. На відео видно, що легковики на дорозі стоять, але ніхто навіть не намагається дати дорогу.

Тому водію авто ДСНС довелося робити різкий поворот на перехресті. Він їде по зустрічній смузі, а потім повертається на свою. Як наслідок, його починає заносити в різні сторони.

У певний момент авто навіть близьке до того, щоб перевернутись. Однак водію все ж вдається його вирівняти та не зачепити легковики поряд. На цей виклик рятувальники змогли приїхати вчасно.

Дрифтування пожежного автомобіля в Одесі: відео телеграму "Думская"