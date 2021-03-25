На Дрогобиччині визначали найвпливовіших – переміг бізнесмен і благодійник

Найвпливовішим дрогобичанином визнали підприємця та голову Фонду родини Веселого Андрія Веселого.

Майстерня інформаційних технологій ТМК опублікувала підсумки експертного опитування "ТОП-20 впливових дрогобичан-2021". 10 експертів: дрогобицькі журналісти, громадські діячі, ексдепутати міської ради та колишні міські голови Дрогобича оцінили своїх земляків за впливом на владу, суспільство та економіку.

Впевненим лідером став Андрій Веселий, директор ТзОВ "Брати" і засновник Благодійного Фонду родини Веселих, який минулого року сенсаційно отримав величезну підтримку громади на місцевих виборах і у другому турі на рівних претендував на посаду міського голови.

Експерти зазначили, що за впливом на владу Андрій Веселий займає в рейтингу 11 місце, друге місце – за впливом на економіку Дрогобиччини, і перше – за впливом на суспільство.

Такий успіх зумовлений багаторічною успішною роботою ТзОВ "Брати", яке виробляє бруківку, а також великим внеском в розвиток громади. Фонд родини Веселого з 2013 року допомагав ветеранам Майдану та АТО, їх родинам, соціально незахищеним дрогобичанам, релігійним громадам.

У 2020 році за ініціативи Андрія Веселого на Дрогобиччині був створений Центр опору коронавірусу, що об'єднав дрогобицьких підприємців, лікарів, волонтерів для забезпечення засобами захисту мешканців та установ громади. ЦОК передавав захисні маски, антисептики, захисні костюми медичним закладам, школам, військовим, екстреним службам тощо.

Влітку та восени 2020 року Фонд реалізував проєкт "Здорова громада", завдяки якому майже 7000 жителів Дрогобиччини пройшли безоплатну медичну діагностику в умовах карантину.

На рахунку родини Веселих і ТзОВ "Брати" – ще безліч акцій з благоустрою міста, допомоги школам і дитсадкам тощо.

У грудні 2020 року діти Дрогобиччини до Дня Святого Миколая отримали від Фонду родини Веселих 20 тисяч солодких подарунків.

Львівський соціолог Володимир Подгорнов, коментуючи рейтинг "ТОП-20 впливових дрогобичан-2021", зазначив, що такий рейтинг є своєрідною формою звіту для місцевих політиків та громадських діячів, вони стимулюють їх до подальшого росту та встановлюють певні орієнтири, куди має рухатись суспільство.

"Має бути більше рейтингів, які виявляють лідерів у регіонах", – сказав соціолог.