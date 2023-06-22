На Львівщині блогер нахамив військовослужбовцям, які недавно повернулися з фронту

На другий рік повномасштабної війни знаходяться блогери, які вважають за доцільне створювати контент на провокаціях військовослужбовців. Зокрема, у Дрогобичі, що на Львівщині, блогер Мар'ян Чава зняв та поширив у соцмережі відео, на якому принижував військовослужбовців ТЦК та СП.

Однак після розголосу він видалив своє відео та заблокував доступ до соцмереж. Ба більше, зараз нереально до нього й додзвонитися. Однак після своєї витівки він потрапив під приціл спецслужб, як повідомили і в ОК "Північ".

Варте уваги Мобілізація в Україні триває: які головні зміни чекають на українців у червні

Військові лише недавно повернулися з передової

Місцевий блогер не лише принижував військових на камеру, які роздавали повістки, а й називав їх злочинцями. При цьому дозволяв собі нахабні фрази "А що ви тут третеся", "Трошечки простіше фейс зробіть свій", "Давайте, щоб я вас тут не бачив".

При цьому військові перед ним лише недавно були переведені з фронту до ТЦК після поранень. Один з них, 23-річний Артем Бєлоусов, внаслідок мінно-вибухового поранення втратив око та сьогодні має другу групу інвалідності. Сам чоловік воював з 18 років у складі бойової 24 бригади Короля Данила.

Інший військовий, який потрапив у відео блогера – 50-річний Михайло Андрієвський, який пішов воювати разом з сином, провів на передовій близько року. Його 31-річного сина 24 грудня вбив ворожий снайпер під Кремінною.

І, на жаль, за даними ТЦК та СП, випадки агресії до тих, хто роздає повістки, трапляються чи не щодня. За словами речниці Львівського обласного ТЦК Марії Левко, усе через хибну думку, що нібито військкомат одразу забирає на війну.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Мар’ян Чава вже неодноразово перешкоджав роботі військових. Саме ж відео було знято біля супермаркету Сільпо на вулиці Володимира Великого, де у згаданого блогера парфумерний магазин.

І що хоч горе-блогер видалив своє відео, його встигли зберегти та опублікувати інші користувачі соцмережі Тікток.

Блогер провокував військових: відео

Хотів спровокувати скандал

Артем Бєлоусов журналістам зазначив, що не розуміє причини агресії блогера. Він підкреслив, що лише перевіряв, чи немає ухилянтів, а натомість почув у свій бік абсурдні звинувачення.

Ми не забираємо, як розказують, не пакуємо людей у машини, не веземо на фронт. Ми перевіряємо просто, чи немає ухилянтів. Вони вибігли просто і почали зразу розказувати нам, які ми погані, що війни у нас в країні немає офіційно. Вони вважають, що ми всі якісь сини депутатів, що ми покупували якісь собі довідки,

– розповів військовий.

Михайло Андрієвський ж зазначив, що ледь утримався від сутички з провокатором, який працівників ТЦК назвав військовими злочинцями. На його думку, блогер сам хотів, щоб його вдарили, адже тоді міг би поширити у мережі скандальне відео, де четверо військових били б цивільного.

Шоковані таким інцидентом і захисники на передовій. Військовий Антон Петрівський підкреслив, що Мар'ян Чава не лише демонструє непатріотичну поведінку, а й є яскравим прикладом антиукраїнського елемента – у його діях є всі ознаки протидії мобілізації, що є перешкодою до опору державі-окупанта.