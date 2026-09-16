Дрон, який збили над Литвою, ніс на собі вибухівку, – міністр оборони країни

У ніч проти 15 вересня в повітряний простір Литви залетів безпілотник, який збили італійські винищувачі НАТО. На апараті виявили вибуховий пристрій.

Про це повідомили міністри оборони Литви та Італії Робертас Каунас і Гвідо Крозетто.

Що відомо про інцидент?

За словами Крозетто, безпілотник, ймовірно, був російським. Водночас остаточна ідентифікація апарата ще триває, її проводять литовські військові та представники НАТО.

Дрон залетів до Литви з боку Білорусі. Італійські винищувачі, які дислокуються на авіабазі в Шяуляї в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, збили його над Кайшядорським районом неподалік Круонісської гідроакумулюючої електростанції.

Уламки безпілотника виявили поблизу села Праткунай. Наразі спеціалісти встановлюють тип апарата, його походження та мету польоту.

Литовська влада раніше повідомляла про високу ймовірність того, що дрон міг мати вибуховий заряд. Після виявлення пристрою сапери його знешкодили, а операцію із забезпечення безпеки в районі завершили.

Нагадаємо, у Німеччині неподалік Ганновера виявили уламки невідомого безпілотника. Дрон упав на відкритій незаселеній території на схід від озера Штайнхуде. Місце падіння розташоване приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

У німецькому військовому відомстві підтвердили, що інцидент стався поблизу території авіабази. На місці працює значна кількість правоохоронців та екстрених служб, які шукають додаткові уламки. Слідчим стало відомо про знахідку ще в понеділок, однак наразі жодних ознак небезпеки для населення немає.

Походження безпілотника поки що не встановили, а знайдені частини планують вилучити та дослідити. Після аналізу уламків правоохоронці можуть отримати більше інформації про тип і можливе призначення дрона.