Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ: Федоров показав відео

Михайло Федоров заявив, що в Україні нарешті застосували дрон-матку на базі ШІ. Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації повідомив у четвер, 29 травня, у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

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Що про це відомо

Український міністр повідомив, що оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу. За його словами, такий дрон доставляє 2 ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів.

Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі – від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури. У разі меншої відстані, наприклад до 100 кілометрів, дрон повертається назад для повторного використання.

Кадри використання дрона-матки на базі ШІ: дивіться відео

Крім того, Михайло Федоров зазначив, що вартість однієї такої місії сягає 10 тисяч доларів. Він наголосив, що запуск ракети коштує у 300 – 500 разів більше.

І все це – без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль. Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Forbes повідомили, що український стартап Strategy Force Solutions вперше застосував дрони-матки GOGOL-M з ШІ для автономних бойових місій проти російських цілей.