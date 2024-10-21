Україна розробляє дрон-перехоплювач "Шахедів": як він працюватиме

Україна працює над розробкою безпілотника, який зможе перехоплювати іранські дрони-камікадзе "Шахед". FPV-дрон Sting використовуватимуть замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від дронів, якими росіяни атакують мало не щоночі.

Дрон-перехоплювач є дешевшою альтернативою зенітним ракетам. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу принцип його роботи.

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Принцип роботи Sting

Перші подробиці про те, яким буде дрон Sting дізналася британська газета. Видання також показало фотографію нового дрона, розробленого групою Wild Hornets.

Остання розробка безпілотника зможе літати зі швидкістю понад 160 кілометрів за годину й на висоті близько 3 кілометрів. Оператор зможе керувати Sting за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволять точно бачити, куди летить літак.



Дрон-перехоплювач Sting / The Telegraph

Майбутня розробка включатиме систему наведення на основі штучного інтелекту. Вона дозволить пілоту захоплювати цілі супротивника.

Зауважимо, що аналогічні безпілотники використовували для переслідування та перехоплення ворожих розвідувальних БпЛА, які збирають розвіддані для артилерійських та ракетних підрозділів.

Проте для боротьби з іранськими "Шахедами" розробляють спеціальний дрон Sting. Одна з його переваг у тому, що він дешевший й навіть за самі "Шахеди".

Важливо! Росіяни масовано й системно атакують Україну дронами-камікадзе. Зокрема, вночі 21 жовтня окупанти випустили 116 БпЛА.

Що кажуть партнери про виробництво дронів

Генерал-лейтенант у відставці зауважив, що успішне виробництво різних видів дронів союзники використовують, як головний аргумент для того, щоб не знімати заборону на завдання ударів по Росії.

Зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін сказав, що українці виготовляють значно дешевшу зброю, яка уражає об'єкти на території Росії, порівняння з тією, яку надають союзники. Зокрема, Storm Shadow / SCALP EG,

– мовив Романенко.

Одна ракета, незалежно від типу, у середньому коштує близько мільйона доларів. За його словами, такий підхід лише підкреслює невиконання зобов'язань з боку американців.

До слова, очільник Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю, 21 жовтня, приїхав до Києва. Під час зустрічі з українськими студентами він заявив. що зараз у нашій країні виробляють одні з найкращих безпілотників у світі. Але пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення українці використовували коктейлі Молотова, щоб захиститися від техніки противника.