Україна вперше застосувала великий багаторазовий дрон, що несе 250-кілограмову бомбу, – Forbes

Україна розробила новий безпілотник, здатний долати 2000 км, скидати 250-кілограмову бомбу та повертатися на базу. Цей БпЛА змінює правила гри.

Це робить його одним із найефективніших багаторазових дронів у війні з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Що відомо про новий дрон на озброєнні України

Командування Сил безпілотних систем ЗСУ офіційно підтвердило використання дронів великої дальності, які можуть повертатися після виконання завдання.

Ця технологія змінює правила гри на полі бою,

– зазначили в командуванні.

За словами Акса, основа нового БПЛА поки що залишається невідомою, але фотодокази свідчать про модифікацію цивільного спортивного літака. Українці раніше використовували дистанційно керовані гвитові літаки Aeroprakt A-22 з бомботримачами, однак вони виконували лише односторонні місії, він був чимось на кшталт повільної крилатої ракети. Новий безпілотник може скидати бомби та повертатися, що значно підвищує його ефективність.

Багаторазовий ударний БПЛА дозволяє значно наростити темпи ударів по об'єктах у Росії, зокрема по авіабазах та нафтопереробних заводах.

Керувати дроном у польоті відносно просто, використовуючи GPS-навігацію та супутниковий зв'язок. Однак посадка – складніше завдання. Менші БПЛА можуть використовувати парашути, а більші потребують злітно-посадкової смуги.

За словами Акса, західні військові дрони мають складні системи автоматичної посадки. Невідомо, чи застосовують українські розробники подібні технології, адже вартість такого дрона порівняно невисока. Один український дрон може коштувати кілька сотень тисяч доларів.

"Альтернатива, освоєна екіпажами дронів Predator і Reaper ВПС США, полягає в тому, що пілот-людина бере під контроль дрон, що наближається, за останні кілька хвилин, перш ніж він досягне своєї бази, і, дивлячись через фронтальну камеру дрона, направляє машину на посадку. Прямо як в авіасимуляторі", – зазначає аналітик.

Додамо, що саме цей дрон, ймовірно скинув бомбу на насосну станцію нафтопроводу "Дружба" в ніч на 30 січня. Він здатний повертатися назад і долати відстань у 2000 кілометрів.