Дрон військових отримав "поранення": збирають гроші на новий

25 лютого 2022 , 12:35
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Сьогодні вночі, 25 лютого, один з підрозділів, яким опікується благодійний фонд "Аеророзвідка" досить ефективно відпрацював в аеропорті Гостомель.

Проте дрон, який використовував підрозділ, повернувся із кількома "пораненнями". В українців просять фінансової підтримки, щоб придбати нові.

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Ми шалено потребуємо вашої підтримки, працюючи цілодобово!,
– написали у фонді.


Поранений дрон  / Фото "Аеророзвідки"

Платіжні реквізити:

  • UA123052990000026004026809488 UAH
  • UA343052990000026003036802454 USD
  • UA843052990000026007006806011 EUR

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Автор: Юлія Поскробок