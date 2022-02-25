Дрон військових отримав "поранення": збирають гроші на новий
25 лютого 2022 , 12:35Читать новость на русском
Сьогодні вночі, 25 лютого, один з підрозділів, яким опікується благодійний фонд "Аеророзвідка" досить ефективно відпрацював в аеропорті Гостомель.
Проте дрон, який використовував підрозділ, повернувся із кількома "пораненнями". В українців просять фінансової підтримки, щоб придбати нові.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Ми шалено потребуємо вашої підтримки, працюючи цілодобово!,
– написали у фонді.
Поранений дрон / Фото "Аеророзвідки"
Платіжні реквізити:
- UA123052990000026004026809488 UAH
- UA343052990000026003036802454 USD
- UA843052990000026007006806011 EUR
Картка: 5169330521576170Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!