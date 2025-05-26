Аби врятувати чийогось тата: на Прикарпатті 90-річна жінка передала 12 тисяч на дрон для ЗСУ

У Снятині 90-річна Марія Скіцко пожертвувала понад 12 тисяч гривень на допомогу військовим. Ці кошти спрямували на купівлю дрона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Жінка передала кошти на дрон, аби хоч комусь він врятував тата

Донька жінки, волонтерка Тетяна Скіцко, розповіла, що її матір дуже переймається ситуацією на фронті та переживає за українських бійців, адже й сама під час Другої світової війни втратила батька.

Збирали гроші на дрони, і я ділилася цим вдома, казала: "Нам ще не вистачає". Бо ми все так по десять штук передаємо. Кажу: "Ще трошки, ще один і ми б вже "десятку" закрили". Мама собі щось роздумала. Потім дивлюся – вона з-під подушки витягає свій оберемочок – закручену хустинку, в яку вона собі складає пенсію. Говорить мені: "Я тобі дам, дитино, на один дрон. Хоч комусь врятує тата",

– розповідає волонтерка.

Тетяна Скіцко зазначила, попри те, що мама важко збирає ці гроші і їй доводиться купляти дорогі ліки, вона все ж вирішила допомогти війську.

За словами жінки, її матір була дуже рада. Однак, коли вона принесла додому дрон, для Марія здивувалася. Тетяна пригадує, що пенсіонерка запитала, чи це зброя – на що волонтерка відповіла ствердно.

А мама мені: "Та де колись таке було? Колись були ґвери (рушниці – 24 Канал)". Кажу їй: так, колись були ґвери, а тепер – зовсім інакше. Мама переживає тим дуже. Говорить: "Дай, Боже, аби я дочекалася тієї перемоги",

– переповідає вона.

Водночас Тетяна Скіцко розповіла, що з початку 2025 року волонтери громадської організації "Ліга українських жінок" передали на фронт 95 безпілотників. У 2024 – 234 дрони.

Додамо, наприкінці 2023 року ми розповідали про 82-річну Євдокію Бикук з Прикарпаття, яка купила дрон для бійців на Авдіївському напрямку. Вона передала майже 20 тисяч гривень з власних збережень.