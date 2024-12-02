Атака дрона на Тернопіль: одна людина загинула, четверо – поранені, 94 евакуйованих

У ніч на 2 грудня російські війська завдали удару по житловому будинку в Тернополі за допомогою ударного безпілотного літального апарата (БпЛА) типу "Герань". Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо – поранені.

24 Канал розповідає все, що відомо про наслідки атаки ворога. Відомо, що жертвою атаки став 45-річний чоловік, а його дружина – важкопоранена.

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Влучання у багатоповерхівку

Пошкодження від вибуху виявились значними, зокрема, спалахнула масштабна пожежа, що охопила верхні поверхи будівлі.

Частина квартир на п'ятому, третьому і четвертому поверхах зазнали серйозних руйнувань. Мешканців будинку, близько 100 осіб, евакуювали, серед них є важко поранені.

Вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх будівлях, зокрема в школі та 20 автомобілях.

Рятувальні служби працюють на місці трагедії, проводяться роботи з ліквідації пожежі та евакуації постраждалих. Місцева влада вирішує питання тимчасового розміщення евакуйованих осіб.

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки удару по Тернополю.

Росіяни влучили роном по багатоповерхівці у Тернополі / Фото ДСНС

Жертви та поранені

Спершу повідомляли про одного загиблого і трьох поранених. Однак, згодом голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода уточнив, що кількість поранених до чотирьох.

Є один загиблий. Це 45-річний житель міста Тернопіль. Також є 4 жителі цього будинку поранені. Одна людина, а саме дружина загиблого – важкопоранена. Вона отримала важкі опіки,

– розповів керівник Тернопільської ОВА.

За його словами, з пошкодженого будинку евакуювали 94 людини. Зараз оцінюють стан цього житла та його придатність до подальшого проживання і повернення людей.

"Після оцінки стану руйнувань, якщо не буде загрози обвалу, лише після цього йтиметься про повернення людей у свої квартири... Щодо трьох квартир, в які було влучання, для них потрібно буде більше часу, щоб зробити ремонти. На даний момент є рішення, що жителі цих квартир можуть розміститися в одному з готелів Тернополя", – додав Негода.

Наслідки атаки ворога: відео

На місці атаки знайшли уламки "Герань"

Він підтвердив, що на місці події було знайдено уламки ворожого дрона "Герань". Та наголосив, що обстріл не мав військової чи критичної мети, оскільки в районі відсутня відповідна інфраструктура.

"Сьогодні було влучання БПЛА. Як було з'ясовано, це "Герань", – заявив В'ячеслав Негода.



Уламки ворожого дрона, якими атакували Тернопіль / Фото Прокуратури

Зауважте. За даними Повітряних сил, в ніч на понеділок Росія здійснила масштабну атаку, випустивши 110 БпЛА, з яких 52 були збиті, а 50 — втрачені ймовірно через вплив засобів радіоелектронної боротьби. 6 дронів змінили курс і покинули зону контролю України.