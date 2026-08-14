Винищувачі НАТО збили невідомий дрон у повітряному просторі Латвії

Ранкова тривога в Латвії завершилася перехопленням невідомого дрона в небі. Збройні сили НАТО нейтралізували загрозу з повітря над кількома регіонами.

Як повідомляє видання nra.lv з посиланням на Національні збройні сили Латвії, у п'ятницю, 14 серпня, вранці союзні винищувачі збили безпілотник.

Що відомо про перехоплення БпЛА в Латвії?

Невідомий БпЛА порушив повітряний простір країни НАТО. Через це сповіщення про загрозу з повітря отримали жителі кількох східних та північних регіонів країни, зокрема Аугшдаугавського, Прейльського, Резекненського, Балвського та Алуксненського.

Для нейтралізації цілі в небо підняли чергові літаки зі складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, уточнили ВПС США.

Про можливі наслідки падіння дрона наразі не повідомлялось.

Видання нагадало, що не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. На початку літа мешканці Латгале та Відземе неодноразово отримували сповіщення про можливу загрозу, а окремі безпілотники падали та вибухали на латвійській території. Здебільшого ці епізоди пов'язують з наближенням або випадковим зальотом дронів, що використовують у російсько-українській війні.

До слова, в аеропорту німецького Лейпциг-Галле сталось кілька інцидентів з дронами. Один з них, ймовірно, врізався в український транспортний літак Ан-124. Спецслужби Німеччини проаналізували обставини подій та дійшли висновку, що до інциденту найімовірніше причетна Росія. Водночас Берлін не поспішає публічно звинувачувати Кремль в атаках.