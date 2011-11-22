Дрон - літак, управління яким здійснюється дистанційно із землі

Авіатори називають ці літаки дронами, від англійського drone [дроун] - трутень, але приказка “лінивий, як трутень” їх точно не стосується. Діапазон використання цих машин неймовірно широкий.

Перша і головна їхня особливість, вони безпілотні, управління здійснюється дистанційно із землі. Саме тому дрон класифікують скоріше не як літак, а як бойовий робот.

З 40-х років, відколи дрон вперше здійнявся в небо, він перебував на озброєнні у військових. Його застосовували передовсім для фоторозвідки, ретрансляції сигналу, а також для відволікання уваги від справжніх винищувачів.

Сьогодні дрони здебільшого служать для цивільних потреб

Сьогодні дрони здебільшого служать для цивільних потреб. Дрон може визначити ситуацію на дорозі, повідомити про ділянки шляху, де утворюються затори.

Більше того полісмени можуть переслідувати викрадену автівку за допомогою дрона, а не гелікоптера як раніше. І все це, сидячи в наземному пункті управління, а не ризикуючи життям в повітрі.

Використовуються для ведення метеорологічних спостережень

Дрони широко використовуються для ведення метеорологічних спостережень. Їх здатність понад добу залишатися в повітрі і рухатися точно встановленим маршрутом дає можливість синоптикам провести детальні заміри.

Ще дрони незамінні в прикордонній службі. В штаті Аризона, на кордоні з Мексикою ці безпілотники допомогли перехопити не один вантаж кокаїну. Наркодилери практично безсилі, адже літаки обладнані приладами нічного бачення та інфрачервоними камерами, які реагують на тепло.

Ці ж прилади допомагають затримати нелегалів, які намагаються перетнути кордон під покровом ночі. Відтак і загальний рівень злочинності йде на спад.