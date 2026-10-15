РНБО погодила вже 20 заявок на експорт готової зброї, – голова комісії з експортного контролю

Рада національної безпеки та оборони погодила вже 20 заявок від українських виробників на експорт готового озброєння, зокрема до країн, що уклали "Drone Deal”.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів Давид Алоян, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МК ВТС та ЕК) при РНБО.

Що розповіли в РНБО?

Наразі розглянули більше 450 заяв, схвалено – понад 90%. Там дійсно часто складові фінального виробу або послуги (гарантійне обслуговування, ремонт). Кількість заяв на трансфер і фінальну продукцію невелика, але вона збільшується. Загалом маємо понад 20 погоджених заявок на експорт готової продукції, зокрема, до країн, що уклали Drone Deal,

– розповів Алоян.

Він зазначив, що в рамках "Drone Deal" вже розпочалося постачання.

В рамках угод "Drone Deal" з низкою країн вже є практична реалізація: відпрацювання того, що їм потрібно, початок контрактування і відповідно постачання. Коли ми на початку цього року відновили можливість експорту, наші виробники розвивали у закордонному треку пріоритетно напрямок трансферу технологій. Це були і Build with Ukraine, і робота над механізмами релокації за кордон. Наразі все це вже зводиться до практичного результату,

– зазначив Алоян.

Він розповів, що в майбутньому розглядається будівництво виробництв українських дронів на території інших країн-замовників.

Наступний етап еволюції у взаємодії з міжнародними партнерами, коли вони купуватимуть наші дрони, виготовлені на їхній території, для себе, що якраз можливо та вже відбувається в рамках ініціативи Drone Deal. Було зрозуміло, що партнери які фінансують закупівлю безпілотників для України протягом 1 – 2 років захочуть використовувати ці виробничі спроможності та рішення і для власних потреб,

– розповів представник РНБО.

Разом із тим він наголосив, що експорт зброї має працювати на потреби Сил оборони України.

У державі, де йдуть активні бойові дії, експорт озброєння має бути на користь нашого сектору безпеки й оборони. Не опосередковано через податки, а прямо. Можна зробити механізм, щоб адміністративні платежі через fast-track поверталися в спецфонд чи якийсь інший інструмент – і на фронт,

– наголосив Алоян.