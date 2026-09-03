Мала б зробити давно: як Європа повинна реагувати на виявлення дронів із вибухівкою у Лейпцигу

Спроба російської атаки на український вантажний літак в аеропорту Лейпцига свідчить про новий рівень гібридного терору Кремля в Європі. Офіційний Берлін вже розпочав дзеркальні обмеження, однак Захід повинен діяти значно рішучіше.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що диверсійна активність Росії в Євросоюзі стрімко масштабується та виходить за межі дрібного шкідництва. За його словами, ворог перейшов від провокацій до прямих підпалів, вибухів і психологічного тиску на Заході.

Що робити з дипломатичними місіями Росії?

Експерт наголосив, що першим і невідкладним кроком європейських країн має бути повне закриття так званих культурних центрів Кремля. На його думку, такі установи не мають права функціонувати в умовах гібридної агресії.

Що перше європейці мають зробити – це закрити представництва "русского дома" на території Європейського Союзу. Всього у світі нараховується близько 70 офісів цього "культурного осередку" Росії. Там вивчають матрьошки і історії самовара, і це європейцям не має бути цікавим,

– підкреслив Ступак.

Він зауважив, що всі подібні осередки працюють під дахом Служби зовнішньої розвідки Росії. Зокрема, структуру очолює онук колишнього керівника радянської зовнішньої розвідки.

Крім того, критично важливим заходом є радикальне зменшення кількості російського дипломатичного персоналу в Європі. Ворог активно використовує дипломатичний імунітет для проведення шпигунських та диверсійних операцій,

– впевнений Іван Ступак.

Потрібно скорочувати, на думку ексспівробітника СБУ, зайвий персонал дипломатичних установ Росії на території європейських країн. Для порівняння він навів цифри: Угорщина озвучувала, що майже третина співробітників дипломатичної місії в Будапешті була представниками Служби зовнішньої розвідки Росії, військової розвідки та ФСБ.

Ексспівробітник СБУ розповів, як Європа має убезпечувати себе від провокацій Росії: дивіться відео

У Німеччині неподалік аеропорту Лейпциг-Галле 14 серпня було знайдено третій безпілотник із залишками вибухової речовини. Його виявили через десять днів після першого подібного інциденту на території летовища. Слідчі опрацьовують знайдені ДНК-докази, які можуть вказувати на причетність іноземних спецслужб. 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт офіційно звинуватив Росію у інциденті з дронами. У відповідь країна закриває російське генеральне консульство в Бонні та розриває договір про діяльність російського культурного центру "Русский дом" у Берліні.