Аеропорт у Махачкалі призупинив роботу: росіяни бідкаються на атаку дронів і вибухи

Неспокійним видався для росіян ранок 30 листопада. Каспійськ у Дагестані опинився під атакою невідомих БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Також свою роботу призупинив аеропорт у Махачкалі.

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Дрони атакували Дагестан

РосЗМІ повідомили, що робота аеропорту Махачкали призупинено до 11:30 через загрозу ударів БпЛА. Запроваджено режим "Килим".

Глава Республіки Дагестан Сєргєй Мєліков заявив, що 30 листопада було здійснено атаку БпЛА по об'єктах в Каспійську. Втім, він не уточнив, які цілі атакували дрони. Також жителі Каспійська повідомляли про звуки вибухів з боку моря.

Інформацію про те, що дрони атакували Каспійське, підтвердили у ЦПД. За словами Андрія Коваленка, місто розташоване за понад 1 000 кілометрів від України.

Порт у Каспійську слугує важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів російських військових,

– зазначив Коваленко.

Він додав, що місто розташоване уздовж маршрутів, якими користується Іран для постачання зброї до Росії.

Водночас у Міноборони Росії повідомили, що дрони також атакували країну-агресорку у ніч на 30 листопада. Традиційно "пе-ве-о" змогла буцімто знищити 11 безпілотників. Там додали, що 8 БпЛА нібито збили у небі над Брянською областю, ще 3 – в Чорному морі.