У Ростовській області безпілотники атакували депо

У Росії стає все більш неспокійно та небезпечно. Зокрема, Ростовську область атакували безпілотні літальні апарати.

Сальськ Ростовської області атакували БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Операція на Курщині, вступ КНДР у війну і битва за Авдіївку: яким був 2024 рік на фронті

Що відомо про це

Зазначають, що пошкоджено локомотивне депо.

Губернатор Ростовської області заявив про "незначні пошкодження" споруди на території локомотивного депо. Зокрема, він уточнив про вибиті шибки.

Також губернатор поінформував, що пожежі не було. За попередніми даними росіян, ніхто із людей не постраждав. На місце працювали необхідні служби.

Росіяни знімали проліт дронів: дивіться відео

Звісно, у Росії вже традиційно наполягають на тому, що всі повітряні цілі збила протиповітряна оборона, проте така версія не підтверджується.

У мережі діляться відео, де видно дим над підприємством і автор відео говорить за кадром, що бачив, як туди влетів дрон.

У Росії влучання дрона: дивіться відео