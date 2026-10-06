Дрони атакували два судна біля Болгарії: екіпаж одного з них зник безвісти

Дрони атакували два торговельні судна біля узбережжя Болгарії у Чорному морі. Одне судно затонуло, а його екіпаж наразі вважається зниклим безвісти.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев назвав атаку грубим порушенням міжнародного права, пише Nova.

Що відомо про атаку на кораблі?

Атака сталася в болгарській виключній економічній зоні, на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. 6 жовтня близько 03:00 Морська адміністрація Болгарії отримала повідомлення про проблеми на борту 2 вантажних суден, які ходили під прапорами Того та Палау.

Одне із суден отримало серйозні структурні пошкодження та затонуло. Болгарське судно DIOSCURIA прибуло на допомогу, однак рятувальники виявили лише перевернутий човен, три перевернуті плоти та рятувальні жилети.

Наразі нікого з першого судна не знайдено. Екіпаж вважається зниклим безвісти,

– заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев.

Пошуково-рятувальна операція триває. До неї залучили сили Військово-повітряних та Військово-морських сил Болгарії, а також прикордонні катери.

Друге судно також зазнало пошкоджень, після атаки на ньому спалахнула пожежа. Увесь його екіпаж із 18 людей вдалося евакуювати на DIOSCURIA, однак 2 моряків отримали травми.

За даними болгарської влади, серед членів екіпажу були 11 громадян Туреччини та 7 громадян Індії. Один із постраждалих отримав важкі опіки, інший – травму голови.

Відомо, що друге судно перевозило пшеницю та прямувало на південь, тоді як затонуле судно рухалося на північ. Який саме вантаж перебував на борту затонулого корабля, наразі невідомо.

Обставини атаки та походження дронів наразі не встановлені. Болгарська влада розпочала розслідування.

Румен Радев заявив про серйозні ризики для судноплавства в Чорному морі.

Абсолютно неприпустимий напад у болгарській виключній економічній зоні. Абсолютно грубе порушення міжнародного права,

– наголосив болгарський прем'єр.

За його словами, подібні атаки можуть призвести до зростання страхових витрат та додатково ускладнити морські перевезення. А подальше розширення бойових дій у Чорному морі створює ризик поширення конфлікту на дедалі більшу територію. Радев проведе екстрену нараду після атаки дронів.

Нагадаємо, Росія продовжує становити загрозу для цивільного судноплавства у Чорному морі. У вівторок, 6 жовтня, країна-агресорка атакувала безпілотником ще одне торгівельне судно.

Корабель ішов під прапором Маршаллових Островів та перевозив ріпакову олію. Унаслідок удару на судні спалахнула пожежа, зокрема загорілася його надбудова. Відомо про одного загиблого та сімох постраждалих.

В Одеській ОВА наголосили, що Росія свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі грубо порушує норми міжнародного права. Там також зазначили, що такі атаки створюють загрозу не лише для судноплавства, а й для світової продовольчої безпеки.