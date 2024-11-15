Майже всю ніч були вибухи: Краснодарський край опинився під атакою десятків БпЛА

Росіяни бідкаються, що Краснодарський край у ніч проти 15 листопада опинився під атакою дронів. Вибухи лунали чи не всю ніч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві росЗМІ. Як бідкаються у мережі, унаслідок падіння уламків є пошкодження та пожежі у будинках, проте офіційно влада заявляє про "успішне" відбиття атаки без руйнувань.

Дивіться також Росія засвітила підготовку ядерної ракети Р-30 "Булава": для чого вона призначена

Тривожна ніч для росіян у Краснодарському краї

Ніч проти 15 листопада виявилася дуже тривожною для росіян. Так, десятки безпілотників атакували Краснодарський краї.

Місцеві телеграм-канали розганяли, що буцімто регіон атакує 50, 60, а то й 100 безпілотників. Особливо неспокійно було у Кримському районі Краснодарського краю. У мережі писали, що вибухи лунали й поблизу військового аеродрому "Кримськ", проте офіційна російська влада ніяк на це не відреагувала.

Ба більше, інформація про постраждалих не надходила, а про руйнування повідомляли дуже дивно. Спочатку губернатор заявив, що нібито пошкоджень немає, потім передумав і сказав, що виникла пожежа у господарчій будівлі, а згодом виявилося, що пожежі насправді спалахнули у будинках місцевих жителів.

Цікаво у Краснодарському краї й оголошували тривогу. Так, у мережі публікують кадри, що окупанти вже намагалися збити дрони, а сирени тільки увімкнули.

Росіяни намагалися збивати дрони: дивіться відео

Ймовірно, збили дрон: дивіться відео

У мережі також є відео, як росіянин під час тривоги й прольоту БпЛА стоїть на вулиці й не реагує на події навколо. Так відбувалося до моменту, поки вибухова хвиля від прильоту не збила чоловіка з ніг.

Росіянин впав під час вибуху: дивіться відео

Що найбільше дивує, так це те, що росіяни так і не змогли порахувати, скільки ж безпілотників атакували Краснодарський край. Губернатор стверджує, що сили "пе-ве-о" нібито збили 46 безпілотників. Водночас міноборони Росії заявляє про 36 ліквідованих БпЛА. Скільки ж насправді було дронів під час атаки – невідомо.