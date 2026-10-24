"Понад 2500 кілометрів від кордону": дрони атакували НПЗ у російському Омську

Ударні дрони 24 жовтня дісталися до Омська, який розташований на відстані понад 2500 кілометрів від кордону. Після влучання по місцевому НПЗ у російському місті спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть місцеві медіа та моніторингові телеграм-канали.

Які подробиці атаки на Омськ?

Про повітряну загрозу для регіону оголосив губернатор регіону Віталій Хоценко. За його словами, сили протиповітряної оборони російського Міноборони намагалися відбити атаку противника на Омську область.

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"Наразі безпілотники противника досягли північного промислового вузла. На місці працюють екстрені служби", – написав пізніше Хоценко. Власне, кадри наслідків роботи дронів уже розлетілися мережею.

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У регіоні всі оперативні служби перевели в режим підвищеної готовності. Речниця очільника області також попередила місцевих жителів про можливі обмеження в роботі мобільного інтернету.

Як зазначають у каналі Exilenova+, удару зазнав промисловий об'єкт міста. Після точного прильоту над Омським нафтопереробним заводом піднявся великий стовп диму.

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Також повідомлялося про атаку на Омський хімзавод "Омський каучук". Цю інформацію підтвердив, зокрема, моніторинговий канал Dnipro Osint. Попередньо, за результатами геолокації, влучання зафіксовано в районі установок Д-3 (виробництво метил-трет-бутилового ефіру) та Д-5.



Атака на хімзавод в Омську / Dnipro Osint

Лейтенант Андрій Коваленко наголосив, що ураження хімічного заводу в Омську – це важлива операція СОУ.

"Синтетичні каучуки, які виробляються в Омську, використовуються як компоненти ракетного палива", – уточнив він.

Нагадаємо, що Сили оборони України 18 жовтня завдали ударів безпілотниками FP-1 по важливих інфраструктурних об'єктах Санкт-Петербурга та області. Унаслідок атак загорівся нафтовий термінал, виникли серйозні перебої в роботі сервісів і зникло електропостачання.

Численні влучання дронів спричинили пожежу в резервуарному парку АТ "Петербургский нефтяной терминал" у Великому порту Санкт-Петербурга.