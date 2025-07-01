Один з найбільших виробників у галузі газопереробки: дрони атакували завод у Самарській області
- 22 липня дрони атакували завод "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" у Самарській області Росії, важливий для російського ВПК.
- Завод виробляє важливі хімічні продукти, які використовуються для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів.
Вранці 22 липня невідомі добрі дрони навідалися в Самарську область Росії. Під ударом безпілотників опинилося дуже важливе для агресора підприємство, – "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про атаку на завод у Самарській області 22 липня?
У Самарській області дрони атакували завод "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія". Цікаво, що йдеться про один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії й органічного синтезу в Росії та Східній Європі.
Дрони атакували завод у Самарській області: дивіться відео
Також відомо, що це підприємство входить у виробничий ланцюг російського ВПК. Окупанти використовують продукцію органічного синтезу як сировину для виробництва широкого спектра вибухових речовин, які застосовують під час виготовлення артилерійських снарядів, авіабомб й інших боєприпасів.
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На цьому заводі функціонують ключові потужності базової нафтохімії. Зокрема, виробництво зріджених вуглеводнів, бензолу, фенолу, ацетону, альфаметилстиролу, олефінів. Окрім того, єдине в Росії виробництво синтетичного етилового спирту. Не має аналогів ані у країні-агресорці, ані в інших пострадянських державах виробництво пара-трет-бутилфенолу.
Річний обсяг переробки "Новокуйбишевської нафтохімічної компанії" становить близько 1 мільйона тонн.
Результати атаки дронів ще уточнюються. Офіційно окупанти заявили про нібито тільки "спробу" здійснити атаку на одне з промислових підприємств. Також марили про "знищення безпілотників". Традиційно жертв та руйнувань нібито "немає".
Де розташована "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія": дивіться на карті