Дрони атакують Київщину: в регіоні – вибухи

Російські безпілотники вранці у четвер, 22 січня, продовжують атакувати українські регіони. Під ударом, зокрема, опинилася Київська область.

У регіоні працюють сили ППО, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про ворожу атаку?

Повітряну тривогу для Київської області почали оголошувати орієнтовно о 10:36. Про загрозу попередили Вишгородський, Броварський та Бучанський райони. Повітряні сили повідомляли про БпЛА у Чернігівській області.

Вони рухалися повз Козелець у напрямку Київської області. Згодом там уточнили про безпілотник, який рухався в напрямку Вишгорода з півночі. Незадовго після цього в ОВА повідомили про фіксацію повітряних цілей.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

