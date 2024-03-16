Коли атаки дронів потужно вдарять по нафтогазовій галузі Росії: військове зведення від Світана

Російські нафтові заводи останнім часом активно атакують безпілотники. Такими темпами за декілька місяців частина Росії не дорахується грошей у своїй скарбниці.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що такі удари мають більший ефект, ніж санкції Заходу.

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Росія втрачає гроші через атаки на НПЗ

Світан зазначив, що триває знищення вуглеводневої галузі Росії. Атаки дронів набагато кращі за ті санкції, які були запроваджені ще з 2014 року та нині пропонують наші партнери.

За його словами, на території противника понад сотня великих та середніх нафтопереробних заводів. Якщо за день спалювати по парі НПЗ, то за декілька місяців захід Росії залишиться без дизелю, авіаційного керосину й, відповідно, без грошей у скарбниці.

У цьому є подвійний тандемний позитивний момент.

По-перше, гарно горить, по-друге, можна погрітися – все-таки у росіян там мінусові температури бувають,

– сказав полковник запасу.

Він додав, що такі атаки серйозно вдарять по нафтогазовій промисловості Росії тоді, коли відбудеться удар по Новоросійському "нафтовому маяку" та нафтовому терміналу. Адже там 60% російської нафти, яку відвантажують.

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Полковник запасу зауважив, що по Одесі 15 березня російські окупанти завдали подвійного удару. Адже, розуміючи, коли приїдуть поліцейські та рятувальники, невдовзі після першого вибуху противник запустив другу ракету.

Росіяни діють, м'яко кажучи, підло,

– заявив Світан.

Військовий експерт нагадав, що ракети летіли з Криму, тому основне завдання – це звільнення півострова. Тоді Одеса зможе видихнути, адже на території Криму вже не буде російських терористів.

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