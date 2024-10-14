Росія знову запустила дрони по Україні: де небезпечно

Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Влада регіонів закликала червоні області йти в укриття.

Де лунає повітряна тривога та куди рухаються дрони – читайте у тексті 24 Каналу.

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