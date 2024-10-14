Росія знову запустила дрони по Україні: де небезпечно
14 жовтня 2024, 20:44Читать новость на русском
Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Влада регіонів закликала червоні області йти в укриття.
Де лунає повітряна тривога та куди рухаються дрони – читайте у тексті 24 Каналу.
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Де в Україні лунає тривога: дивіться на карті Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне. Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
20:46, 14 жовтня
20:46, 14 жовтня
20:32, 14 жовтня
Де в Україні лунає тривога: дивіться на карті
Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне.
Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.