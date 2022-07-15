Аеророзвідник назвав переваги "пташок" Autel та DJI Mavic: як вони впливають на хід війни

Українські аеророзвідники для боротьби з окупантами використовують різні дрони. Одна з найпопулярніших – це DJI Mavic та Autel.

Різні дрони для різних цілей

У "пташок" цих виробників є свої плюси та мінуси, тож їх використовуються залежно від конкретного завдання та конкретного підрозділу. Про це 24 каналу розказав командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський.

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Він одразу ж виділив дрони Mavic 3 через дуже хороший зум, який збільшує картинку у 28 разів. Це дає змогу побачити багато, не підлітаючи близько. "Ми за 1,5 кілометра бачили, як людина курить", – сказав про нього український захисник.

Дрони Autel, своєю чергою, можуть підіймати дещо більший вантаж – близько 800 – 900 грамів для того, щоб отримати нормальну дистанцію та не сильно пошкоджувати пристрій. На нього можна підвісити й більше, але треба зважати, що від цього перегріватимуться мотори та батарея.

Крім того, підрозділ Подворчанського працюють з моделями Autel з тепловізорами. Вони кращі ніж аналогічні моделі у DJI, і дозволяють отримувати хороші результати. Єдиний нюанс – вартість цих пристроїв складає 7 – 8 тисяч євро.

На жаль, це дуже дорога техніка, але це єдина можливість вночі побачити техніку, яка заїхала в ліс і ще гаряча, тому що дуже довго вистигає. Нічні дрони дуже потрібні, але вони коштують дуже багато,

– пояснив аеророзвідник.

Росіяни мають пристрої, які дуже ускладнюють роботу

Також Подворчанський розповів про про інші девайси від DJI під назвою Aeroscop. Компанія DJI використовує їх, аби закривати свої ж інфраструктурні об'єкти. Однак вони є й у наших ворогів – російських окупантів.

"Ця приблуда дозволяє побачити, звідки і хто запускає безпілотник, і де стоїть пульт. У Рубіжному, якщо ти просто станеш і запустиш дрон, на 7 хвилині по тобі, просто тобі в ноги прилетить міна", – поділився командир підрозділу.

Він зауважив, що такий час – 7 хвилин – був заміряний не лише його командою, але й іншими українськими аеророзвідниками.

За словами Подворчанського, зараз вже є спосіб розв'язання цієї проблеми, але зі зрозумілих причин він його не розголошує. Як переконав військовий, усі українські пілоти, які працюють з дронами, про цей спосіб уже знають.

Росіяни вже не так бачать нас, але така ситуація була, і тоді було дуже важко працювати,

– розповів він.

Аеророзвідник пригадав, що особливо було важко й через те, що коли його підрозділ приїхав у Рубіжне, у них було лише 3 дрони DJI Mavic 3. Зараз ситуація змінилася – "пташок" побільшало, але, на жаль, іноді вони втрачаються.

"Закупаємо ще декілька, бо втратили, коли намагалися розбити російський блокпост. Один дрон скинув вибухівку і все було добре, а на іншому вони змогли перехопити управління. Але є й плюс у цій ситуації – у найгіршому випадку дрон просто вибухне, бо в ньому була вибухівка, а в найкращому, якщо хтось вирішить взяти його в руки, то загине", – поділився Подворчанський.

Повне інтерв'ю з аеророзвідником Дмитром Подворчанським на 24 каналі: дивіться відео