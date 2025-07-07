Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік: що ще потрібно для ще кращих результатів

Виробництво українських дронів зросло на 900% за рік. Експерти радять інвестувати в технології та захист розробок для ще кращих результатів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Українське виробництво безпілотників усіх категорій продовжує стрімко зростати: за рік воно збільшилося на рекордні 900%.

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Україна виробляє на сотні тисяч дронів більше

Такий прорив став однією з головних відповідей країни на затяжну війну та зміни у тактиці бою, що формуються безпосередньо за запитами з фронту. Ще торік улітку українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч дронів на місяць, а нині цей показник зріс до понад 200 тисяч.

Про це йдеться у дослідженні аналітичних центрів Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review. На думку експертів, попри вражаючі темпи нарощування виробництва, Україні важливо вже зараз переходити до довгострокових рішень. Зокрема, йдеться про активніше інвестування у нові технології, розвиток власної наукової бази та захист інтелектуальної власності.

Аналітики наголошують, що кількість патентів на безпілотні технології, які подаються в Україні, все ще суттєво поступається не лише Росії, а й багатьом іншим країнам світу. Хоча це й не головний показник у державі, яка перебуває в умовах повномасштабної війни, захист власних розробок може стати потужним стимулом для подальших наукових і промислових проривів.

БпАК UB60D від "Української бронетехніки"

Ще один важливий аспект – це довгострокові контракти для оборонно-промислового комплексу. Такі угоди дозволяють виробникам впевненіше планувати роботу, інвестувати у розширення виробництва та наймати кваліфікованих працівників. Це питання вже неодноразово підіймалося представниками української оборонки.

Також у дослідженні звертають увагу на необхідність встановлення єдиного стандарту якості для безпілотників, аби зменшити ризики отримання бракованих чи ненадійних виробів. Хоча, як зазначають експерти, головне тут не стільки формулювання вимог, скільки реальний контроль за їхнім дотриманням.

Виробництво БПЛА GOR від Airlogix

На думку західних фахівців, Україні слід зберігати баланс між масовим виробництвом дешевих дронів і ставкою на високотехнологічні та спеціалізовані рішення – наприклад, БпЛА з оптоволоконним управлінням чи дрони, що використовують штучний інтелект для наведення. Водночас важливо продовжувати підтримку інноваційної інфраструктури – таких ініціатив, як платформа Brave1, а також залучати інвестиції з-за кордону.

Хоча іноземні експерти можуть не бачити всієї картини зсередини, їхні поради виглядають слушними. Масове виробництво, інновації, захист власних розробок і стратегічне планування можуть зробити українську "армію дронів" ще потужнішою у протистоянні з ворогом.