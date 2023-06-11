Дрони долітають до Рубльовки та Кремля, – Ігнат висміяв "ешелоновану ППО" ворога
Джерело:УП
Російська хвалена ППО, тому і хвалена, що існує переважно на словах. Насправді "ешелоновану " протиповітряну оборону ворога, як показала практика, легко обійти. Дрони уже долітали і до Рубльовки, і до Кремля.
На це звернув увагу речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зауважив, що російська система ППО "удосконалюється" завжди в московицьких повідомленнях.
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На запитання наскільки ешелонованою і ефективною є російська система ППО, він іронічно сказав дивитись на досвід.
Ви ж бачите, якою ешелонованою вона є, коли дрони долітають до Рубльовки чи до Кремля? Тому ешелонована система ППО є у бункера Путіна. Це – 100%. Чи десь там, можливо, захищає Москву і лінію бойового зіткнення,
– сказав Юрій Ігнат.
За його словами, покрити всю Росію ППО неможливо.
У Росії немає безпечних зон
- Кожному росіянину уже час зрозуміти, що Путін, Шойгу та Герасимов принесли війну у їх будинки. Це стосується не лише жителів Бєлгорода, наприклад, а й москвичів.
- Адже, як показала практика, дотягнутися до потрібного об'єкту у будь-якій точці Росії може хто завгодно.
- Нагадаємо, Росія 30 травня заявила про атаку дронів по Москві та області. Російські громадяни нарікали на погану роботу ППО та закликали бити по мирних містах у відповідь.