Дрони долітають до Рубльовки та Кремля, – Ігнат висміяв "ешелоновану ППО" ворога

Російська хвалена ППО, тому і хвалена, що існує переважно на словах. Насправді "ешелоновану " протиповітряну оборону ворога, як показала практика, легко обійти. Дрони уже долітали і до Рубльовки, і до Кремля.

На це звернув увагу речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зауважив, що російська система ППО "удосконалюється" завжди в московицьких повідомленнях.

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На запитання наскільки ешелонованою і ефективною є російська система ППО, він іронічно сказав дивитись на досвід.

Ви ж бачите, якою ешелонованою вона є, коли дрони долітають до Рубльовки чи до Кремля? Тому ешелонована система ППО є у бункера Путіна. Це – 100%. Чи десь там, можливо, захищає Москву і лінію бойового зіткнення,

– сказав Юрій Ігнат.

За його словами, покрити всю Росію ППО неможливо.

У Росії немає безпечних зон