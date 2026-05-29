На що здатні українські дрони

Український виробник дронів Fire Point озброює свої безпілотники одностороннього застосування FP-1 та FP-2 некерованими ракетами, розташованими під крилом. Ідеальна ціль співзасновника Дениса Штілермана: російський потяг з постачанням, який перевозить кілька цистерн з пальним, яке призначене для російських польових армій.

Завдяки восьми ракетам та власній бортовій бойовій частині FP-1 або FP-2 могли б підірвати весь поїзд, а не лише один вагон. "Саме тут вони будуть ефективними. Коли поїзд із купою цистерн буде спійманий, це виправдає себе з першого разу, – сказав Штілерман NV.

Модернізація відбувається на тлі прискорення кампанії контрлогістики в Україні. Удари українських безпілотників по російських лініях постачання подвоїлися у період лютого – березня, як очікується, вони знову подвояться за березень і квітень – останній період, за який доступна достовірна статистика.

"Удари по сховищах, зокрема по складах боєприпасів, а також по паливній інфраструктурі та залізничних мережах, становлять понад чверть від загальної активності. Інтенсивність атак на сховища боєприпасів відповідає скороченню використання російської артилерії. Водночас атаки на паливо свідчать про паралельні зусилля щодо обмеження механізованих операцій Росії шляхом порушення ланцюгів постачання", – зазначила українська аналітична група Tochnyi.info.

Компанія Fire Point щороку виготовляє тисячі FP-1 та подібних FP-2 за ціною близько 50 тисяч доларів за кожен. FP-2 несуть більші боєголовки – до 200 кілограмів – але менше палива, ніж FP-1. Ці дистанційно керовані безпілотники, які з'єднуються зі своїми операторами через супутник або мережевий радіозв'язок, є переважним типом боєприпасів для українських підрозділів безпілотників, що завдають ударів середньої дальності по російських об'єктах ППО та інших цілях.

FP-1 та FP-2 вже понад три роки літають над окупованою Україною та прилеглими російськими областями, але озброєння під крилом вони отримали лише цієї весни. Перше відео з запуском ракети С-5 з FP-1/2 з'явилося в мережі на початку травня.

За словами Штілермана, дистанційно запустити ракети може оператор. Але також є вбудований алгоритм, який дозволяє FP-1/2 запускати ракети автоматично.

Розчищення шляхів крізь засоби ППО

Зараз головне призначення ракет – скинути кілька 5-кілограмових ракет С-5 на російські засоби ППО, щоб розчистити шлях для FP-1/2 та його власної кумулятивної бойової частини, вага якої сягає до 200 кілограмів залежно від моделі дрона.

Ті ж самі ракети С-5 можуть завдати серйозної шкоди вагонам з пальним. Ракети С-5 десятиліттями використовуються російськими та українськими військовими літаками та гелікоптерами. Цих боєприпасів в Україні багато, особливо зараз, коли українські гелікоптери рідко працюють уздовж лінії фронту через небезпеку ворожих ракет та безпілотників-перехоплювачів.

На відео, українськими силами безпілотних систем 25 травня, зафіксовано щонайменше два удари ракет FP-2 по російських потягах у Донецькій області. Згоріли два вагони-цистерни. А тепер уявіть, що ракети FP-2, які підірвали ці потяги, могли випустити вісім ракет, перш ніж самі врізалися у ціль.

Уявіть, що наслідки від кожного удару можуть бути у вісім разів більшими.