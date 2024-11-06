Дрони-камікадзе ГУР вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі, – джерела

Україна атакувала російський військовий порт у Каспійську. Відомо про ураження щонайменше двох суден.

Дрони ГУР у результаті іноваційної спецоперацїі вперше вдарили по російському флоту в Каспійському морі, передає 24 Канал із посиланням на власні джерела.

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На прицілі опинилися ракетні кораблі

Зазначається, що пошкоджень зазнали щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також, ймовірно, уражені були малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Відстань від державного кордону України до головного пункту базування Каспійської флотилії складає близько 1500 кілометрів.

Як повідомляють ЗМІ, саме у цьому порту базуються частини берегових військ, які завдавали ракетних ударів по Україні. Дислокований тут 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, що вранці 6 листопада у Дагестані лунали вибухи. Голова республіки визнав атаку безпілотників на місто Каспійськ. Через це призупинено роботу аеропорту в місті Махачкала.

На відео з мережі чітко видно прильоти по стоянці кораблів у порту Каспійська.