Дрони масовано атакували Петербург і область: під ударом порт, підстанція, міст і дата-центр VK

Майже 200 безпілотників атакувала Ленінградську область вночі 18 жовтня. Прилетіло і по самому Петербургу.

Дрони почали залітати у Ленінградську область ще близько 2 години ночі. Під ранок удари посилилися, повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на Петербург і Ленінградську область?

В області було чути як звуки дронів, так і вибухи. Водночас активно працювала ворожа ППО – росіяни намагалися запустити ракети по дронах. Зокрема, працювали "Панцирі" та С-300/С-400.

Робота ППО у Ленінградській області: дивіться відео

Попри намагання окупантів щось збити, дрони все ж долетіли до Петербурга. У місті оголосили безпілотну небезпеку, щоправда із запізненням.

Крім того, звуки вибухів лунали ледь не у кожному районі. Зокрема, їх чули у Пушкінському, Приморському, Невському, Виборзькому, Червоногвардійському та Центральному.

Відчуття ніби грім, від якого трясе підлогу,

– розповіли петербуржці російським медіа.

Атака безпілотників і звуки вибухів у Петербурзі: дивіться відео

Які наслідки удару?

Вже відомо, що дрони атакували порт, зокрема нафтовий термінал. Там виникла масштабна пожежа.

Додамо, що це найбільший термінал перевалки нафтопродуктів Росії на Балтиці. Його пропускна спроможність становить 10 – 12 мільйонів тонн на рік.

Дивіться відео атаки на порт у Петербурзі

Також прилетіло у дата-центр VK (колишня "Вконтакте"). Пілся удару користувачі повідомляли про масштабні перебої в роботі цифрових сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі.

Пресслужба компанії підтвердила атаку, але запевняє, що все працює без перебоїв. Розташований цей дата-центр у селі Новосергіївка, що на адміністративному кордоні з Петербургом.

Удар по дата-центру VK: дивіться відео

Поряд з дата-центром розташована підстанція на 300 кіловатів "Восточная" ("Східна"). У результаті у частині міста й області почалися перебої або повністю зникло світло, перестали працювати світлофори.

Блекаут на околицях Петербурга після прильоту по підстанції: дивіться відео

Повідомляють і про влучання у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Це частина Західного швидкісного діаметра (ЗШД) — платної автомагістралі, що сполучає південну та північну частини міста. Міст завдовжки 620 метрів з'єднує Білий і Васильєвський острови та має вісім смуг руху, повідомляє Dnipro Osint.

Безпілотник влучив у вантовий міст у Петербурзі: дивіться відео

Крім того, у Пулково ввели обмеження на приліт і на виліт літаків. Також служби аеропорту оперативно перевели в укриття пасажирів і своїх співробітників.

Евакуація співробітників і пасажирів "Пулково": дивіться відео

Як коментую атаку місцева влада?

Російські чиновники традиційно заявляють про нібито прильоти по цивільних об'єктах і прекрасну роботу ППО.

Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко переконує: станом на 5:22 російським військовим начебто вдалося збити 126 безпілотників і бойова робота триває.

Однак унаслідок таких дій уламки впали на приватний будинок у районі Кіровська та на багатоквартирний будинок у Всеволожську. На місці працюють екстрені служби. Ба більше, фіксуються короткі перебої електроенергії, пов'язані з падінням уламків лінії електропередач.

Крім того, у Низіно уламки пошкодили 4 автомобілі на парковці, внаслідок чого ті загорілися.

Мер Петербурга Олександр Бєглов, зі свого боку, заявив про займання на "об'єктах цивільної інфраструктури" у Невському, Красносільському, Червоногвардійському районах і на території "Петербурзького нафтового терміналу". Також можливі перебої мобільного інтернету. За його словами, жертв немає.

За даними росЗМІ, на Петербург і Ленінградську область летіло щонайменше 180 безпілотників.

Петербург після масованої атаки безпілотників: дивіться відео

Додамо, що востаннє дрони атакували Петербург наприкінці липня. Тоді під ударом опинилися склади Wildberries.