Над підприємствами та авіабазою США в Німеччині помітили невідомі дрони

Над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні кілька тижнів літають невідомі безпілотники. Але знайти місце, звідки ці дрони запускаються, не вдається, попри інтенсивні пошуки.

Ймовірні дрони-шпигуни помічають в небі у вечірні години. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Spiegel.

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Поблизу оборонних об'єктів бачили безпілотники

Кілька разів дрони невідомого походження пролітали над великою військовою базою США. Також їх помітили над німецькою оборонною компанією Rheinmetall і хімічним гігантом BASF.

Органи оборони та політики занепокоєні

Армія США підтвердила виданню, що невизначені безпілотники бачили над авіабазою на початку грудня. Дрони не завдали жодної шкоди підприємству, техніці чи людям.

Натомість, можливі шпигунські дії вже кілька місяців хвилюють органи безпеки та політиків Німеччини і США. Вони підозрюють, що приховане спостереження може проводити Росія.

Нагадаємо, це вже не єдині випадки прольоту невідомих дронів над важливими об'єктами в Європі. У листопаді невеликі безпілотники раніше помічали над американськими військовими базами, які знаходяться у Великобританії.