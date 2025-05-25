"Гонка на полі бою триває": командир полку "Ахіллес" сказав, в яких дронах переважають росіяни

Росіяни продовжують розвивати виробництво безпілотників, які використовують не лише на полі бою, а й для обстрілів цивільних українців. Для цього Україна нарощує свої спроможності, щоб давати відсіч.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що найбільше проблем на лінії фронту приносять російські дрони на оптоволокні. Однак українські захисники теж мають власні ефективні засоби.

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Російська перевага у дронах не означає ініціатива

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" зазначив, що справді існує номенклатура озброєння, яку росіяни мають більше. Так, противник має спроможність виготовляти більше оперативних безпілотників, а саме "Шахедів". Також мовиться про дрон "Молнія".

Крім того, ворог провів певну модернізацію – якщо раніше ці дрони летіли за одним маршрутом і їх ефективно знищували українські мобільно-вогневі групи, то зараз ця статистика впала.

Ці засоби тепер стійкіші щодо РЕБ, можуть змінювати траєкторію польоту,

– сказав він.

Тим часом Україна нарощує можливості щодо виготовлення власних безпілотних засобів для збиття російських "Шахедів" та "Молній". Федоренко наголосив, що рано чи пізно ми вийдемо в паритет.

Важливо! 429 полк "Ахіллес" збирає донати на потужні батарейки для дронів та розігрує квитки на виставу у театрі ім. Івана Франка. Підтримуй військо та українську культуру за посиланням.

Важливим засобом для окупантів залишаються дрони на оптоволокні, які вони активно виготовляють. Їх ворог використовує в умовах складного радіогоризонту та важкодоступних місцях для артилерії чи інших безпілотників. Завдяки перевазі у цих дронах противник намагається взяти під вогневий контроль українську логістику та знищити пілотів.

Гонка на полі бою триває з першого дня розвитку безпілотних систем. У нас є свої групи, які ефективно налаштували роботу щодо знищення ворожих пілотів та їхнього обладнання. Хоч на деяких ділянках ми відстаємо у кількості дронів на оптоволокні, вже влітку запрацюють наші перші державні контракти щодо цих дронів,

– підкреслив він.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" додав, що перевага росіян у деяких дронах не означає, що українські військові віддають ворогу ініціативу в повітрі. У багатьох номенклатурах Україна набагато краща – мовиться і про виготовлення, і про застосування.