Просто не можемо наздогнати, – майор НГУ розповів, яку зброю масштабує Росія

Українські захисники та російські загарбники часто йдуть "нога в ногу" щодо розробок або масштабування озброєння. Однак часом окупанти можуть переважати кількістю.

Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що мовиться про певний вид дронів. Україна також їх має, але недостатньо.

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Росія масштабує певний вид дронів

Офіцер секції планування зауважив, що українські підрозділи отримують інформацію та аналізують дії окупантів. Так, відомо, що росіяни постійно вдосконалюють свої системи ураження та системи зв'язку (мовиться про обмін інформацією між ворожими підрозділами).

Щодо інновацій українських військових, ворог не стоїть на місці та не чекає, поки ЗСУ вдосконалять озброєння або ж створять щось нове. Рівень якості та оновлення зброї зазвичай є однаковим з обох сторін, але часом російські загарбники можуть випереджати українських захисників.

Наприклад, оптоволокно. Або вони (росіяни – 24 Канал) викупили все в Китаї, або поставили на потік (виробництво – 24 Канал) у таких об'ємах, що ми просто не можемо наздогнати,

– наголосив Кожубенко.

Він зазначив, що Україна має оптоволокно, але, на жаль, не в такій кількості, яка була б достатня.

Зауважте! Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на дрони на оптоволокні не діють системи РЕБ. Картинка та канал управління проходить через оптоволокно, що створює реальні проблеми.

Офіцер секції планування додав, що важливу роль на лінії фронту відіграють також наземні дрони. Вони постачають БК, продукти харчування. Це дуже допомагає українським військовим. які можуть перебувати на одній позиції тиждень або два через контроль неба противником та роботу російських FPV-дронів.

Наземні дрони – це всього лише машина, яка їде та доставляє необхідне. Якщо їх знищують, за кілька днів приїжджають нові. Це не людина, яку вдома чекають рідні,

– сказав він.

До речі, для того, щоб наземні дрони берегли життя наших військовослужбовців, закликаємо долучитись до збору на них за посиланням.