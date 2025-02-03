"Зараз крок за нами": як ЗСУ протидіють російським дронам на оптоволокні

Військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ вже вчаться протидіяти російським FPV-дронам на оптоволокні та адаптуються до нових умов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського для "Радіо Свобода".

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Як українські військові адаптуються до нових технологій

За словами Сухаревського, перші застосування дронів на оптоволокні зі сторони противника військові зафіксували ще на початку літа.

Це якраз етап холодної війни, коли гонка озброєння йде в розрізі того, що придумали щось ефективне, відповідно інша сторона придумає, як цьому протидіяти. І якраз зараз крок за нами,

– пояснив командувач СБС.

За його словами, українські військові мають використати цю технологію у своїх інтересах і знайти ефективний засіб боротьби з нею.

Озвучу наперед, що певні задумки і результати вже намічаються. Після шляху тестування і масштабування, я думаю, ми до цього дійдемо,

– додав Вадим Сухаревський.

Варто зазначити, що дрони на оптоволокні є небезпечною зброєю, оскільки засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) неефективні щодо них. Зараз українські бійці вже вчаться та адаптуються до цих дронів.

За словами командувача Сил безпілотних систем, вже закодифіковано більше 14 виробників оптоволоконних дронів з загальними параметрами від 10 до 15 кілометрів з котушками різного типу. Він також підкреслив, що українським дипломатам необхідно просити партнерів обмежити постачання оптоволокна в Росію.