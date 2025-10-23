Зрештою, з'явилася офіційна відповідь. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Південь".
Чи забороняють допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів?
Повітряні сили ЗСУ відповіли за заяву Стерненка. За словами командування, ППО півдня України застосовує всі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей.
Інформація щодо не використання БпЛА-перехоплювачів на Одеському напрямку та заборон отримувати допомогу від волонтерів не відповідає дійсності,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там наголосили, що відкриті до співпраці.
Яка ситуація з дронами-перехоплювачами в Україні?
У липні 2025 року Україна підписала меморандум про співпрацю з американською компанією Swift Beat щодо спільного виробництва безпілотників, передусім дронів-перехоплювачів. Йшлося про отримання сотні тисяч безпілотних систем різних типів уже до кінця 2025 року, з подальшим нарощуванням обсягів у 2026 році.
Окрім того, паралельно розгортається нарощування потужностей вітчизняної індустрії. Зеленський поставив виробникам завдання – забезпечити здатність у потрібний момент застосовувати мінімум 1000 дронів-перехоплювачів на добу.
До слова, в Україні вже діє перша у світі фактично "дронова ППО". Лише за березень – квітень 2025 року бригада Nemesis знищила 60 "Шахедів" за допомогою експериментальних українських перехоплювачів.