Зрештою, з'явилася офіційна відповідь. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Дивіться також Де взяти 60 мільярдів на оборону для України: що готує Європа і як заважає Орбан

Чи забороняють допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів?

Повітряні сили ЗСУ відповіли за заяву Стерненка. За словами командування, ППО півдня України застосовує всі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей.

Інформація щодо не використання БпЛА-перехоплювачів на Одеському напрямку та заборон отримувати допомогу від волонтерів не відповідає дійсності,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там наголосили, що відкриті до співпраці.

Зауважте! Детальніше про те, які дрони-перехоплювачі є в України, та чи зможуть вони закрити небо від "Шахедів", йдеться в матеріалі 24 Каналу.

Яка ситуація з дронами-перехоплювачами в Україні?